菲議員質疑中國學生湧入 陸使館：麥卡錫主義復活才值警惕

對於菲律賓眾議員質疑中國留學生湧入菲律賓大學就讀，要求展開調查，大陸駐菲律賓大使館發言人以答記者問方式回應表示，個別菲政客為了個人政治私利，不斷炒作中菲涉海問題，現在又將黑手伸向了中菲教育交流，進行毫無事實根據的炒作。他表示，麥卡錫主義在菲律賓復活才值得高度警惕。

有記者提問，據媒體報導，菲眾議員Joseph Lara近日向菲眾議院提交決議，稱近年來中國留學生大量湧入卡加延省高校，值得警惕。他不反對外國留學生，但菲中存在海上問題，且卡省戰略位置重要，中國學生對菲國家安全構成威脅，要求眾議院對此展開調查。請問使館有何評論？

根據菲律賓眾議院資料，Lara就是從卡加延省的奎松市選出的眾議員。顯然易見，他是就選區內大學外籍留學生情況提出質問。

大使館發言人回應稱，中菲地緣相近、人緣相親、文緣相通。人文交流始終是中菲關係最持久、最有活力的組成部分。近年來，中菲教育交流合作發展迅速，為增進兩國人民相互了解、促進中菲交流合作發揮了積極作用。

他說，近段時間來，個別菲政客為了個人政治私利，不斷炒作中菲涉海問題，無限放大兩國海上分歧，打著國家安全名義破壞中菲合作，煽動疑華仇華情緒，現在又將黑手伸向了中菲教育交流，進行毫無事實根據的炒作。許多菲有識之士認為，照此下去，「麥卡錫主義」將在菲律賓復活。這才值得高度警惕，需要堅決反對。

另據媒體報導，菲律賓警方在4月14日的一場行動中逮捕一中國公民，查獲並沒收槍枝等違禁品。菲警方表示，初步調查顯示，此案與網路賭博有關。

使館發言人則表示，中國政府一向反對任何形式的賭博，反對中國公民出境從事賭博業，要求中國公民在海外遵守地方法令。賭博是社會毒瘤，中國人民也是網路賭博的受害者。

他表示，駐菲律賓使館將就離岸博彩業引發的犯罪問題與菲方執法機構繼續保持溝通，支持菲方儘早從根源上徹底解決離岸博彩業相關頑疾。