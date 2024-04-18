中美官員互動頻頻 人行行長潘功勝會美聯準會主席鮑爾

中美近來互動頻頻，繼16日中美召開經濟、金融工作組第四次會議後中國人民銀行官網18日消息指出，中國人民銀行（大陸央行）指出，人行行長潘功勝17日在美國華府出席國際貨幣基金組織／世界銀行春會期間，與美國聯準會主席鮑爾會晤。同日，潘功勝還會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格喬治艾娃。

據中國人民銀行網站消息，潘功勝與鮑爾在會上一同就中美經濟形勢、貨幣政策、金融穩定等議題交換了意見。與此之前，中美經濟工作組與金融工作組16日在美國華盛頓舉行第四次會議。

人行前一天即17日的新聞稿指出，中美金融工作小組在美國華盛頓舉行第四次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖主義融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

另大陸財政部17日新聞稿表示，大陸財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博16日共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。中美經濟工作組會議在華盛頓舉行，雙方圍繞落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。中方就美對華經貿限制措施表達關切，並就產能問題作出進一步回應。

大陸官媒環球時報引述觀察人士稱，此次對話增加自今年以來中美官員之間的一系列互動，就如何在世界兩大經濟體間穩步取得進展發出了積極訊號。不過，該名人士認為，華盛頓應停止將經濟問題政治化，結束針對中國產業的不合理打壓，並稱「對中國『產能過剩』的標籤為謬論」。

事實上，在美國財政部長葉倫訪陸期間，美國對中國產能過剩的擔憂仍是雙方主要討論議題。葉倫曾指，中國進一步提升龐大的製造業產能是全球普遍關注的問題，同時她敦促北京將重心放在提振內需上。「我仍然相信，解決產能過剩和更廣泛的宏觀經濟失衡問題，可以幫助中國自身的經濟。」