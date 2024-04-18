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干涉TikTok相關法案 美媒：中駐美使館密會美國會人員

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透指出，美國民主黨的參院商務委員會主席肯特威爾表示，禁用TikTok參院版法案考慮讓TikTok有近一年時脫手，比眾院版多半年時間。路透
路透指出，美國民主黨的參院商務委員會主席肯特威爾表示，禁用TikTok參院版法案考慮讓TikTok有近一年時脫手，比眾院版多半年時間。路透

美國國會3月上旬通過法案，要求社群影音平台TikTok的中國中國母公司「字節跳動」(ByteDance）出售業務，或TikTok將在美國被禁止。此舉引發TikTok不滿，並稱它並不認為自己是一家中國公司的子公司。美媒指出，有3名國會工作人員證實，中國駐美大使館為此與美國會人員會面，試圖遊說和介入美國對TikTok的法案，強調TikTok是一家中國公司。

據美國政治新聞網站「Politico」，儘管TikTok近來一直不斷否認與中國政府有關聯，且試圖強調與該公司所謂的中國起源保持距離，但現在，由於強制出售TikTok的相關立法的前景在美國參議院面臨著諸多不確定，中國駐美使館似乎正利用其政治影響力來保護該公司在美國的未來。

報導引述兩名美國國會相關人士指出，在一場中國使館邀請的活動上，起初並未被告知會談及TikTok相關問題，但在該會面期間，中方使館官員兩次談到TikTok。據了解，該場活動是在美國眾議院3月以壓倒性票數通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法案」後所舉行的。而這項法案將令字節跳動在6個月內拋棄美國業務，否則將面臨被禁命運。

上述兩名人士還指，中國駐美使館在兩次會議上明顯都淡化TikTok對國家安全的疑慮，同時，試圖將美國利益與保留應用程序的觀點連結。

此外，他們提到，中國駐美大使館在一次會議上還表示，對TikTok的禁令將損害持有字節跳動部分股權的美國投資者。然而，中國使館隨後又強調，並非所有字節跳動董事會成員都是中國公民。但工作人員表示，「儘管TikTok公開努力與其母公司和創始人的出身保持距離，但中國使館試圖重申，該公司是中國公司。」

事實上，TikTok與字節跳動不同，其總部設在新加坡。據眾議院工作人員表示，在一次會議上，中國駐美使館反駁，美國國會立法相當於強制傳輸一家中國公司的數據。還有參議院相關人士在另一場會議上說，中國駐美使館認為，這一措施對中國公司不公平，因為「美國不會以同樣的方式對待其他國籍的公司」。

針對中國駐美使館與美方人士的會議，TikTok在一份聲明中強調，不知道有上述會議，並指「要求我們對我們一無所知的匿名消息來源發表評論是荒謬的」。不過，TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）補充，這不是為某一家公司遊說，「而是關於是否所有中國公司都能得到公平對待。」

而此前，中國駐美大使劉鵬宇曾稱，「中國駐美國使館在試圖向美國各界人士講清TikTok問題的真相。」

TikTok 字節跳動 美國

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