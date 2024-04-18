港媒：鄧小平孫子鄧卓棣擔任中信財務監事

據報導，已故中共領導人鄧小平的孫子鄧卓棣目前擔任中信財務有限公司監事。

星島日報今天在報導中指出，鄧卓棣已淡出政界8年，動向一直未明，但根據大陸企業查詢公司「愛企查」的資料，鄧卓棣目前擔任中信財務有限公司監事。

據報導，中信財務是央企中信集團子公司，有傳他任職中信法務部，但未能證實。

鄧卓棣是鄧小平次子鄧質方之子，1985年出生於美國，7歲時曾隨鄧小平南巡，後來畢業於北京大學法律系，並前往美國杜克大學攻讀法學碩士學位，在海外工作一段時間後回國。

2013年5月，鄧卓棣擔任廣西壯族自治區百色市平果縣副縣長兼新安鎮黨委書記、縣委副書記，2016年卸任，2017年擔任北京市橋牌協會理事。