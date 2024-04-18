德中簽署自動駕駛合作聲明 德盼藉此將中國數據傳回德國

路透社報導，德國和中國簽署了一份在自動駕駛和互聯駕駛方面進行合作的聯合聲明，德國希望該聲明將使汽車製造商能夠將數據從中國傳輸到德國，這對於在華外國企業來說是一個有爭議的議題。但兩國將共同制定共享標準和規則，以管理企業開發自動駕駛時產生的數據，德國汽車協會VDA表示此舉將節省開發和生產資源。

報導稱，該聲明發布之際，歐盟和美國越來越擔心中國技術進入其市場並在當地收集數據可能存在的安全風險，華盛頓於二月對中國汽車進口可能的國家安全風險展開調查。

報導稱，然而，包括大眾汽車中國區總裁在內的歐洲商界領袖對中國對從中國向歐洲傳輸資料的限制表示失望，這些限制比歐洲對從歐洲向中國傳輸資料的規定要嚴格得多。中國加強了對國內數據管理的監管，大多數行業在數據轉移到國外之前必須申請許可。

報導說，去年，中國當局收緊了汽車行業的數據規則，並提議禁止中國的智慧汽車直接將數據傳輸到國外，迫使它們轉而使用國內的雲端服務。然而，中國監管機構此後表示立場有所軟化，因為企業抱怨法律缺乏明確性，以及這些法律可能會對他們的業務造成多麼繁重和破壞性的影響。

德國聲明稱，該宣言將為進一步討論該主題提供空間，並強調雙方尚未達成共識，聲明主張「德國和歐盟企業在這一領域做出實際改進」。

報導稱，自動駕駛汽車透過雷射雷達和感測器收集有關乘客和駕駛員行為以及汽車周圍環境的大量數據。汽車還透過與手機和其他設備的連結收集越來越多的駕駛員數據。