西太平洋海軍論壇周末登場 29國海軍派員赴青島參加

由共軍海軍主辦的19屆西太平洋海軍論壇，即將於20日在山東青島登場，這是10年來首次主辦年會，目前確定將有美國、日本、澳洲等29國海軍派員參加。

大陸國防部17日宣布上述消息，並透露論壇期間，共軍海軍將舉行「命運與共的海洋」高層研討會，設立「全球安全倡議與海洋和平安寧」、「海上安全合作與國際法為基礎的海洋秩序」、「共商共建共用與全球海洋治理」3個分議題，邀請部分外國海軍領導人圍繞議題討論發言。此外，「海軍領導還將與有關國家代表團舉行雙邊會見」。

此次參加國家眾多，包括澳洲、柬埔寨、智利、法國、印度、印尼、日本、南韓、俄羅斯、美國、巴基斯坦、英國等29個國家的海軍（海上防務部門）將派代表團參會。

而今年也是共軍海軍成立75周年，4月23日前後，其海軍將在北京、青島、寧波、湛江等駐地城市和部隊營區組織升旗儀式、致敬海軍英雄儀式、軍營和艦艇開放、城市戶外主題燈光展示等系列活動。

公開資料顯示，共軍海軍首次主辦西太平洋海軍論壇是2014年，時任中央軍委委員兼海軍司令員吳勝利是大會主席，來自25個國家的海軍領導人和代表出席了閉幕式，吳勝利建議將論壇名稱調整為「太平洋海軍論壇」，擴大戰略影響力。至於上一次西太平洋海軍論壇則是2022年於日本橫濱舉行，當時有27國參加。

現任共軍海軍司令員是胡中明，大陸國防部長董軍也是海軍出身。預計今年論壇期間，共軍高層與外國海軍高層的互動將會成為焦點。此外，論壇還可能討論海上意外相遇規則使用情況、成立「無人系統議題研究工作組」等內容。