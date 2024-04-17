中美防長通話 專家：香格里拉對話會晤機率增加

中國國防部長董軍、美國國防部長奧斯汀視訊通話。專家剖析，這可視作中美兩軍溝通全面恢復訊號，倘若中美防長確定出席新加坡「香格里拉對話」，推估雙方場邊會晤機率大增。

中國國防部今天發布消息表示，董軍16日晚應約與奧斯丁（Lloyd Austin）視訊通話。

環球時報今天報導引述多名專家評論指出，這是2022年11月以來，也是中國國家主席習近平、美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月中旬舊金山會晤後，中美兩國防長首次通話，可視作中美兩軍溝通全面恢復。

不具名的中國中美軍事關係專家表示，雙方會後新聞稿顯示，保持溝通為一大共識；不過美國過往表現經常是「做一套、說一套」，後續發展有待觀察，中國反覆強調「在平等和尊重基礎上」，這也是督促美國應該做到「言行一致」。

這名專家認為，倘若中美防長都確定出席5月底在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），雙方舉行面對面會晤的可能性大增；以過往慣例來看，中美防長會晤場合有兩個，一個是香格里拉對話舉行期間，另一個為東協防長擴大會議（ASEANDefence Ministers' Meeting Plus）。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華指出，繼4月初海上軍事安全磋商機制協定（MMCA）工作小組會議召開後，不到半個月中美防長通話，這表明中美兩軍在落實中美元首舊金山會晤共識上進展順利。

卓華強調，中美防長通話代表雙方在緩解緊張關係、管控分歧、交流地區和全球安全立場等方面存在共識，這對於兩軍關係發展和地區安全穩定都具有積極意義。

北京外交學院國際關係研究所教授李海東認為，美國對中國的溝通交流誠意不夠，從美國對外發布聲明來看，意圖僅是為了展現美國有能力管控中美關係，用意是讓美國盟友對於美國在處理對中關係上更有信心，這將使中美溝通交流必然充滿波折。