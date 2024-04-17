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德總理訪陸資安恐洩漏 專家建議回國報廢電子設備

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
德國總理蕭茨訪中，代表團被要求留意中國大陸的資訊監控。圖為大陸國務院總理李強在人民大會堂東門外廣場為舒茲舉行歡迎儀式。（新華社）
德國總理蕭茨訪中，代表團被要求留意中國大陸的資訊監控。圖為大陸國務院總理李強在人民大會堂東門外廣場為舒茲舉行歡迎儀式。（新華社）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）率領3名德國內閣部長及多家德企高階主管14日至16日訪問中國，與大陸國家主席習近平及國務院總理李強會面，德國安全部門特別指示，隨時留意來自中國大陸的資訊監控。

根據德國之聲報導，德國聯邦憲法保衛局會對所有前往中國的旅客發布警示，指出中國當局很可能會採取主動間諜行為。該機構建議前往中國時「盡量不要攜帶私人電子產品，包括手機、電腦、平板等。」

德國總理發言人海貝施翠（Steffen Hebestreit）告訴德國之聲記者，蕭茲訪華代表團啟程前已接受網路安全培訓，並且根據外交部和憲法保衛局等機構建議採取預防措施。

聯邦憲法保衛局呼籲「不連接企業或機構內部網絡的電腦」，手機上也只存儲「最為重要的極少數號碼和數據」。具體而言，在中國期間，「重要訊息和儲存設備絕不離手，賓館客房以及保險櫃也不保險。」

安全警示中提醒，「若存有敏感數據的手機或重要文件需要暫時離手，必須存放在專門密封袋中，以便事後一眼識別密封袋是否曾被打開。」

代表團成員甚至被要求不得使用他人的充電器，否則手機或電腦資料恐怕會被充電器讀取。賓館、餐廳等公共場所由中共主動提供的無線網路也盡量不要使用。即便在汽車、臥室等沒有手機的場合，交談也可能被竊聽。

憲法保衛局甚至建議在從中國返回後更改手機、電腦等設備的登入密碼，全面檢查是否被安裝惡意軟件。德國情報機關指出，由於許多電腦和手機等電子設備都是在中國生產，攜帶這些設備返回德國，必要時應當予以報廢處理。

近年歐美因資安疑慮，政府部門對TikTok施加禁令，但仍有不少歐洲政治人物考量年輕選票而投入該平台。

蕭茲在13日啟程訪問中國大陸前開通TikTok帳號，海貝施翠在蕭茲訪中前的定期記者會上表示，「TikTok帳號的貼文是由一台特殊獨立的手機發文，以確保德國政府的資料安全。」

TikTok 蕭茲

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