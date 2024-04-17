德總理訪陸資安恐洩漏 專家建議回國報廢電子設備

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）率領3名德國內閣部長及多家德企高階主管14日至16日訪問中國，與大陸國家主席習近平及國務院總理李強會面，德國安全部門特別指示，隨時留意來自中國大陸的資訊監控。

根據德國之聲報導，德國聯邦憲法保衛局會對所有前往中國的旅客發布警示，指出中國當局很可能會採取主動間諜行為。該機構建議前往中國時「盡量不要攜帶私人電子產品，包括手機、電腦、平板等。」

德國總理發言人海貝施翠（Steffen Hebestreit）告訴德國之聲記者，蕭茲訪華代表團啟程前已接受網路安全培訓，並且根據外交部和憲法保衛局等機構建議採取預防措施。

聯邦憲法保衛局呼籲「不連接企業或機構內部網絡的電腦」，手機上也只存儲「最為重要的極少數號碼和數據」。具體而言，在中國期間，「重要訊息和儲存設備絕不離手，賓館客房以及保險櫃也不保險。」

安全警示中提醒，「若存有敏感數據的手機或重要文件需要暫時離手，必須存放在專門密封袋中，以便事後一眼識別密封袋是否曾被打開。」

代表團成員甚至被要求不得使用他人的充電器，否則手機或電腦資料恐怕會被充電器讀取。賓館、餐廳等公共場所由中共主動提供的無線網路也盡量不要使用。即便在汽車、臥室等沒有手機的場合，交談也可能被竊聽。

憲法保衛局甚至建議在從中國返回後更改手機、電腦等設備的登入密碼，全面檢查是否被安裝惡意軟件。德國情報機關指出，由於許多電腦和手機等電子設備都是在中國生產，攜帶這些設備返回德國，必要時應當予以報廢處理。

近年歐美因資安疑慮，政府部門對TikTok施加禁令，但仍有不少歐洲政治人物考量年輕選票而投入該平台。

蕭茲在13日啟程訪問中國大陸前開通TikTok帳號，海貝施翠在蕭茲訪中前的定期記者會上表示，「TikTok帳號的貼文是由一台特殊獨立的手機發文，以確保德國政府的資料安全。」