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蕭茲到訪後 北京解除若干德國牛肉進口禁令

中央社／ 台北17日電
德國總理蕭茲。（美聯社）
德國總理蕭茲。（美聯社）

德國總理蕭茲14至16日訪中3天，中國海關總署於16日發布公告，已解除對部分德國牛肉進口與狂牛症的相關禁令，這項變更自公告發布之日起生效。

中國海關總署官網發布的「海關總署農業農村部公告2024年第41號」公告指出：「根據風險評估結果，自本公告發布之日起，解除原農業部、原國家出入境檢驗檢疫局聯合公告2001年第143號對德國30個月齡以下剔骨牛肉的瘋牛病（狂牛症）禁令。」

公告另指出：「德國30個月以下剔骨牛肉輸華檢驗檢疫要求另行制定。」

北京當局決定解除若干德國牛肉進口禁令前，路透社16日報導，蕭茲（Olaf Scholz）訪中期間會見中國國家主席習近平，並期盼中方給予更好的市場准入。

蕭茲還說，德國無意與中國「脫鉤」，中國也同意進口德國的牛肉和蘋果，並促成德國豬肉進口。

德國 海關 蕭茲

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