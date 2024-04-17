中美防長舉行視訊通話後 美派巡邏機飛越台灣海峽

就在中美防長舉行視訊通話後，美國一架海軍巡邏機，17日由北向南航飛過台灣海峽上空。

美國第七艦隊在官網發布聲明，表示美國海軍一架P-8A海神號，17日在國際空域飛越台灣海峽。美國根據國際法在台灣海峽進行行動，維護各國的航行權利和自由。

聲明還提到，該機飛越台灣海峽表明了美國對自由開放的印太地區的承諾。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

聲明稱，此次飛行任務彰顯了美國對自由開放的印太平洋地區的承諾。路透報導，美國軍艦和軍機約每月一次在台灣海峽通行。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，4月17日，美1架P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

去年12月，美國海軍一架海神巡邏機飛過台灣海峽時，大陸軍方亦派出戰鬥機監視並做出警告。

美國海軍巡邏機飛越台海前，大陸國防部長董軍和美國國防部防長奧斯丁，於16日舉行視訊通話，這是兩國防長近18個月以來首度實質對話。