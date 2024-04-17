反腐 中共中央進駐巡視人行等34個財經單位黨委

中共中央公布，對包括中國人民銀行（央行）、證監會等34個單位黨委（黨組）進行巡視，加強對「一把手」的監督，首批已進駐17家單位；人行行長潘功勝表示，人行自覺接受監督，走好中國特色金融發展之路。

央視16日報導，經中共中央批准，20屆中央第三輪巡視將對國家發展和改革委員會、財政部、住房和城鄉建設部、商務部、中國人民銀行、海關總署、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會、國家統計局、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國進出口銀行、中國工商銀行股份有限公司等34家單位黨委（黨組）開展常規巡視。

目前，中央巡視組已進駐17家單位，巡視期間設專門值班電話及專門信箱，中央巡視組將在進駐的黨組織工作3個月左右。

根據巡視工作條例規定，中央巡視組主要受理反映財政部黨組領導班子及其成員、下一級黨組織主要負責人和重點崗位人員問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治、組織、廉潔、群眾、工作和生活等各項紀律等方面的舉報和反映。

據中國人行官網今天公布，指近日中央第三巡視組巡視中國人民銀行黨委工作動員會召開。中央第三巡視組組長王立山，對深入學習貫徹中共總書記習近平關於巡視工作重要講話精神，紮實開展巡視工作提出要求。行長潘功勝也發表談話。

王立山表示，將以「兩個維護」為根本任務，持續強化政治監督。堅持圍繞中心、服務大局，聚焦中共中央和習近平的重大決策部署落實情況，緊盯權力和責任，加強對「一把手」的監督，深入查找政治偏差，確實發揮政治監督保障作用。

潘功勝則說，這是對中國人民銀行黨委履職的一次全面「政治體檢」，自覺接受監督，對巡視發現的問題立行立改、真改實改。中國人民銀行黨委和各級黨組織也將持續抓好中央巡視、經濟責任審計、財務審計等反饋問題的整改落實，更加自覺堅定地走好中國特色金融發展之路。

2021年中共中央巡視組也曾進駐中國25個金融機構，包括中國銀保監會和4大銀行。當時華爾街日報引述知情人士報導，習近平要求中紀委審查國有銀行、投資基金和金融監管機構，是否和大型民營企業的關係過於密切。