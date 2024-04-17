快訊

BABYMONSTER要來台灣開唱！日期、主辦都出爐了

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

「12港人案」鄧棨然因汽油彈案入獄46個月

中央社／ 香港17日電
香港示意圖。圖／Ingimage
香港示意圖。圖／Ingimage

香港「12港人案」被捕者鄧棨然因為汽油彈案及組織他人偷渡，昨天被區域法院法官判處入獄46個月。

鄧棨然此前已在區域法院承認妨礙司法公正及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

綜合本地媒體今天的報導，法官昨天判刑時指出，在汽油彈案中，鄧棨然扮演領導角色；在潛逃方面，法官指他主導整個過程，包括買船及安排路線，而他沒有航行經驗，卻貿然出海，為自己生命和其他船隻帶來危險。

所謂的「12港人案」，是指12名「反送中」運動支持者於2020年8月乘坐快艇，試圖逃往台灣，但中途被廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人入獄7個月，鄧棨然卻因負責駕駛快艇及組織他人偷渡而被囚3年，在12人中判刑最重。

鄧棨然去年8月刑滿，由中國大陸方面移交香港警方，其後被警方依妨礙司法公正及管有物品意圖摧毀或損壞財產罪起訴。

據報導，2019年「反送中」爆發後，鄧棨然計劃製造汽油彈，以便於同年10月1日示威時使用。

「12港人案」被捕者是李宇軒、鄧棨然、喬映瑜、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、郭子麟，以及兩名未成年人。

12人被大陸方面遣回香港後，李宇軒正面臨國安控罪並轉作從犯證人，其餘全被控妨礙司法公正等罪，當中以喬映瑜的判刑最重，連同製造、管有爆炸品等三項控罪，被判囚61個月，她已就刑期上訴。

反送中 司法 國安 香港

延伸閱讀

香港國安法生效至今 共291人被捕、最小僅15歲

超商店員狂嫖少女拍片賣創意私房等論壇 入獄前海撈239萬

樂陞案許金龍入獄 北檢追徵犯罪所得12億餘元

入獄滿1個月！晚安小雞道歉影片出爐 曝獄中近況「家中經濟來源斷」

相關新聞

中美防長視訊對話 董軍：對台獨分裂活動絕不會聽之任之

時隔1年半，中國大陸與美國國防部長16日視訊通話。大陸國防部長董軍強調，台灣問題是中國核心利益的核心，中國人民解放軍對「...

傅聰已正式出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使

據中國常駐聯合國代表團網站，傅聰已任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

西班牙塞維亞大學孔子學院落成 該校教授到場抗議

中國大陸蘭州交通大學與西班牙塞維亞大學8日舉行孔子學院揭牌典禮，據自由亞洲電台報導，該校傳播學院副教授萊拉（Mar Ll...

美眾院中國委員會指控 中國政府直接補貼芬太尼前體生產

路透社報導，美國國會一個委員會周二表示，中國正在直接補貼向海外銷售的非法芬太尼前體的生產，並加劇了美國的阿片類藥物危機，...

加拿大副外交部長將訪陸 試圖重啓雙邊關係

加拿大副外長莫里森（David Morrison）計劃前往中國訪問，試圖重啟加中關係，加拿大政商學界提醒，加拿大與北京打...

陸國台辦深夜證實 仇開明會康達闡明台灣問題立場

美國國務院亞太助理國務卿康達與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭15日罕見在北京與大陸國台辦副主任仇開明會見，對兩岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。