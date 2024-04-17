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傅聰已正式出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使
據中國常駐聯合國代表團網站，傅聰已任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。
代表團的網站已將常駐代表的名字及照片都換上傅聰，並介紹，常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰，男，漢族，1965年6月生，法學學士，中共黨員。
據中國新聞社，4月17日，傅聰在社群媒體平台發文表示，他已經向聯合國秘書長古特雷斯遞交了全權證書，並向古特雷斯表示，世界需要一個強有力的聯合國，中國對多邊主義和聯合國的支持堅定不移。
公開資料顯示，傅聰曾任常駐聯合國日內瓦辦事處及瑞士其他國際組織副代表、特命全權裁軍事務大使，外交部軍控司司長，駐歐盟使團團長、特命全權大使等職。
根據中國駐歐盟使團網站顯示的訊息，2022年12月，傅聰接替張明擔任駐歐盟使團團長、特命全權大使一職。 2024年3月27日，傅聰舉行離任招待會。
此前擔任中國常駐聯合國代表的張軍大使已離任回國。
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