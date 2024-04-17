美眾院中國委員會指控 中國政府直接補貼芬太尼前體生產

路透社報導，美國國會一個委員會周二表示，中國正在直接補貼向海外銷售的非法芬太尼前體的生產，並加劇了美國的阿片類藥物危機，這一委員會公布了一項調查結果，稱該調查揭示了北京對這種致命化學品的激勵措施。

報導稱，美國眾議院中國問題特別委員會在聲明中表示，中國繼續以增值稅退稅的形式向生產芬太尼類似物、前體和其他合成麻醉品的公司提供補貼，只要它們在中國境外銷售。報告指出：「中華人民共和國於2019 年將所有芬太尼類似物列為受管制物質，這意味著它正在補貼無論根據美國或中國法律均屬非法的藥物的出口。」並補充說，其中一些物質「在全球範圍內沒有已知的合法用途」。

該報告引用了中國政府國家稅務總局網站的數據，該網站列出了某些化學品的退稅最高可達13%。它還表示，目前它還為販毒集團使用的兩種芬太尼前體——NPP 和 ANPP 提供補貼。報導稱，據中國政府網站稱，截至四月份，補貼仍然有效。

對此，中國駐華盛頓大使館表示，中方真誠地與美國當局進行禁毒合作，並正在進行芬太尼及易製毒化學品管制專案行動，嚴厲打擊非法走私、製造和販賣活動。使館發言人劉鵬宇在一封電子郵件中稱：「很顯然，中國不存在芬太尼問題，美國的芬太尼危機也不是中方造成的，一味指責中國解決不了美國自身的問題。」

美國國務院沒有回應置評請求。兩黨特別委員會共和黨主席蓋拉格(Mike Gallagher)周二在有關該問題的聽證會上表示，中國的激勵措施表明北京希望更多芬太尼進入美國。他說：「它想要這場流行病造成的混亂和破壞。」

報導稱，芬太尼是美國藥物過量的主要原因。美國聲稱，中國是墨西哥販毒集團合成芬太尼前體化學品的主要來源。墨西哥政府也要求中國採取更多措施控制芬太尼的運輸。但中國否認這項指控，並表示美國政府必須採取更多措施減少國內需求。

繼美國總統拜登和中國領導人習近平於去年 11 月達成協議，致力於遏制芬太尼的生產和出口後，美國和中國於今年 1 月成立了聯合禁毒工作小組。美國官員稱初步談判具有實質性，但表示還需要採取更多措施來阻止化學品的流動。

報導稱，該委員會也在報告中表示，沒有發現北京採取新刑事執法行動的證據。前緝毒局高級官員雷．唐納文 (Ray Donovan) 在聽證會上表示，11 月的協議並未改變中國對向西半球供應非法化學工業的支持。他說，「我們需要施加更大的壓力」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885