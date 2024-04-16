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擴大太陽能發展 歐盟部份國家將不限制中國進口商品

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對是否限制大陸太陽能板進口，歐盟各國表達不同看法。美聯社
針對是否限制大陸太陽能板進口，歐盟各國表達不同看法。美聯社

一份草案顯示，多數歐盟國家將於16日簽署「歐洲太陽能憲章」（European Solar Charter），預計投入更多資金支援太陽能產業，並且不會限制來自中國的進口廉價太陽能光電板。

路透報導，歐洲正在高速發展太陽能電池板，以解決歐洲製造業的危機。歐洲Euronews指出，太陽能是便宜、最容易安裝的再生能源之一，快速部署可以盡快實現歐盟的氣候目標——所有能源在2030年達到42.5%為可再生能源。

他們將在可再生能源產產業增加永續性等標準，幫助當地製造商加快製造設施許可。草案指出，歐盟委員會將與歐洲投資銀行合作，啟動跨境歐洲太陽能光電板製造專案。

中國大陸生產的太陽能光電板比歐洲便宜約50%，歐洲為數不多的太陽能光電板製造商曾要求，歐盟應考慮對中國此類進口產品採取貿易保障措施。

歐洲太陽能製造理事會（ESMC）總書記長林達爾（Johan Lindahl）告訴Euronews記者，「中國製造的太陽能光電板，以國家補助大幅降低其價格，是歐盟市場局勢危及的罪魁禍首。」

歐盟金融服務專員麥吉尼斯（McGuinness）指出，歐洲的太陽能光電板大部分來自中國。低價產品導致瑞士Meyer Burger遷廠至美國，德國Solarwatt為了降低生產成本，大量解僱員工。

布魯塞爾和德國等政府曾警告說，若持續依賴中國製造的產品，可能會大幅減緩歐洲再生能源的發展。南華早報今年2月報導指出，布魯塞爾拒絕歐洲太陽能行業提出的採取緊急措施，以解決中國廉價進口的問題。

針對中國大陸太陽能板的貿易限制，麥吉尼斯在歐洲議會的一次辯論中回應：「歐盟需要獲得負擔得起的太陽能光電板，以推動綠色過渡階段、釋放經濟機會。」

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