美亞太助卿訪中 談台海重申華府一中政策

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院亞太助卿康達。（歐新社）
國務院亞太助卿康達。（歐新社）

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）訪問中國大陸，兩日來會晤外交部副部長馬朝旭等中方官員，討論中東、中方支持俄國國防工業，以及台海等議題；康達對國台辦官員強調維護台海和平穩定的重要性，並重申美國的「一個中國」政策。

美國總統拜登在白宮舉行美日與美日菲峰會落幕，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）旋即出發訪陸，兩人14日至16日在北京會晤中國大陸外交與國台辦官員。

美國國務院發布聲明表示，康達和美國駐中國大陸大使伯恩斯（Nicholas Burns）一道會晤馬朝旭與中方外交部北美大洋洲司長楊濤。

國務院表示，美中雙方舉行深入、坦率且具建設性的對談，作為維持溝通管道暢通通及負責任管理美中競爭的一部分；這次的訪問是基於美中近日外交互動，以管理美中存在分歧以及合作的領域，同時減少誤判風險。

據國務院轉述，會談主題包含雙邊、區域及全球議題，例如中東、中華人民共和國對俄羅斯國防工業基礎的支持、兩岸議題、南海，以及北韓；美方強調致力於促進自身與盟友夥伴的利益和價值觀之立場。

此外，國務院表示，康達與貝莎蘭會晤國台辦副主任仇開明，討論兩岸議題；康達與貝莎蘭強調維持台海和平穩定的重要性，並重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。

拜登2日與中國大陸國家主席習近平通話，敲定財政部長葉倫（Janet Yellen）和國務卿布林肯（Antony Blinken）將接力訪陸；葉倫3日出發訪問中國大陸6天，在布林肯啟程前，康達與貝莎蘭先一步訪問中國大陸。

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