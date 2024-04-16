康達會馬朝旭 為布林肯訪陸鋪路

美國亞太助理國務卿康達和白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭昨天在北京會見中國大陸外交部副部長馬朝旭，北京提及台灣，再度要求美方停止干涉「中國內政」，並就美方推進「印太戰略」表明嚴正立場。康達此行被認為是為美國務卿布林肯訪問大陸，預做安排。

大陸外交部昨晚發布，馬朝旭會見康達、貝莎蘭和美國駐北京大使伯恩斯，大陸外交部美大司長楊濤還與美方舉行會談。雙方按照兩國元首舊金山會晤和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了坦誠、深入、建設性的溝通，就中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區熱點問題交換意見，一致同意繼續落實好「舊金山願景」，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係。

大陸就美方近期針對大陸推進「印太戰略」，在其周邊採取一系列涉陸錯誤言行，特別是拼湊「美日菲」小圈子和攪亂南海形勢，表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太和平穩定。此外還闡明在台灣、經貿科技、人文交流等問題上的立場，要求美方停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中企無理制裁，停止經貿科技打壓。

外界認為康達此行是為布林肯到訪鋪路。去年六月初，康達和貝莎蘭也曾訪問大陸並會見馬朝旭、與楊濤舉行會談。隨後布林肯於去年六月中訪問大陸，重啟了因為去年二月「氣球事件」而推遲的行程，美中關係自此出現緩和跡象。

今年以來美國高層訪問大陸的人數並不多，僅有美國財長葉倫。此前在四月二日拜習通話中，陸方已表示歡迎布林肯到訪。