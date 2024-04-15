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全民國安教育日 夏寶龍：讓見不得香港好的人哀鳴吧！

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍15日透過視訊，在香港「全民國家安全教育日」開幕典禮上致辭。（中通社）
大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍15日透過視訊，在香港「全民國家安全教育日」開幕典禮上致辭。（中通社）

4月15日是中國大陸全民國家安全教育日，香港當日上午舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍透過視訊致辭時表示，香港立法會上月19日全票通過《維護國家安全條例》，圓滿完成了歷史性任務，是「一國兩制」實踐進程中具里程碑意義的大事，對香港實現「由治及興」、保持長治久安和長期發展穩定具有深遠影響。

據香港商業電台和明報報導，夏寶龍指出，今天的香港告別了動盪不安的局面，徹底終結了維護國家安全不設防的歷史，全面落實「愛國者治港」的原則。香港要實現「由治及興」，需要守牢國家安全的底線。

他表示，香港國安條例對極少數危害國家安全的人是「高懸的利劍」，對廣大香港市民和外來投資者，是保障權利、自由財產和投資的「保護神」。 

夏寶龍強調，香港仍然是全世界營商環境最好的地方。香港的繁榮「不是幾篇文章、幾聲鼓譟就能唱衰」，香港的發展不是幾支螳臂就能阻擋，他並稱，要「讓見不得香港好的人去哀鳴吧，香港的明天注定輝煌」。

夏寶龍還提到，中共中央堅持「一國兩制」的方針立場一以貫之，從沒有動搖過。正因「一國兩制」，「香港有求、祖國必應，祖國的後盾支持只會加強，不會減弱，更多挺港惠港措施會陸續有來」。 

香港特區行政長官李家超在同一場合致辭時則說，境外勢力仍虎視眈眈，必須提高警惕，認清破壞國安的手法和特性，是突如其來、長期持續，並具隱蔽性。

李家超形容，敵對勢力出於政治利益會持續攻擊香港，有如病毒，不會因為香港打了疫苗就自動消失，香港不能「好了傷口忘了痛」，須加以防範和制止。 

李家超稱，香港港上月完成基本法23條立法，完成歷史使命，讓國家安全得到有效保障，但國安威脅仍然存在，須繼續加強有關工作。另，香港孩將國安教育，把愛國主義教育和中國文化教育融合，同步推行。

一國兩制 國安 香港

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