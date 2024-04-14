陸國安部以凱盛融英為例 指控諮詢公司竊取中國機密

大陸國安部14日推出「『十大反間諜案例』專題展播」，以前貝恩顧問和前摩根士丹利投資銀行家於2006年在上海創立的投資諮詢公司凱盛融英（Capvision）為例指出，當前信息科技迅猛發展，信息數據等已成為重要的戰略資源。一些背景複雜的境外機構，為規避中國法律法規和重點敏感行業監管，通過各種方式掩飾弱化其境外背景，借助中國國內諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。

去年5月傳出，大陸安全部門突擊搜查凱盛融英上海、北京、深圳、蘇州等地辦公室。據央視新聞等大陸媒體當時報導，凱盛融英是中國最大的行業專家知識信息服務供應商，市場份額約33%。專家訪談收入在凱盛融英的總營收中占比極高，報告期內行業專家平均每小時諮詢報酬也始終維持在較高水準。

報導稱，2017年至2020年，凱盛融英接受上百家境外公司匯款達2,000多次，金額高達7,000多萬美元。

大陸國安部微信公眾號14日列舉的十大典型間諜案中，凱盛融英案的影片被排在案例十。影片提到，近年來中國諮詢行業快速發展，在服務經濟社會發展的同時，也衍生出了一系列問題。其中，部分諮詢企業片面追求業務規模快速成長，卻忽視了可能存在的國家安全風險。

大陸國安部指出，2022年底，國家安全機關會同有關部門，對中國諮詢行業龍頭企業凱盛融英信息科技股份有限公司進行公開執法。國家安全機關調查掌握，部分境內諮詢企業大量接受境外公司委託，對大陸敏感行業展開諮詢項目，其中一些境外公司與外國政府、軍方、情報機關關係密切。

影片稱，相關企業盲目追求經濟利益，放任業務野蠻無序發展，大肆以專家諮詢名義了解中國政策研究、國防軍工、金融貨幣、高新科技、能源資源、醫藥衛生等重點領域重要行業內部狀況。在豐厚報酬的吸引下，一些接受諮詢的專家放鬆了警惕，在涉外諮詢中洩漏內部敏感內容，甚至國家秘密和情報，走上違法犯罪道路。

大陸國安部表示，「外國掌握這些重要敏感資訊後，據此對我國一系列企業實施精準制裁，對我國產業發展及經濟安全，造成重大危害。」國家安全機關已對涉事企業依法依規處理並責令整改，督促企業認真履行「反間諜安全防範責任義務」，並會同相關部門進一步加強行業監督和指導，規範企業行為。

除凱盛融英之外，近幾年還先後傳出美思明智集團（Mintz Group）、貝恩公司（Bain & Company）等諮詢顧問公司也遭大陸國安部門調查。由於相關行業如今在中國動輒得咎，部分公司已經縮減甚至關閉在中國大陸的辦事機構與業務。