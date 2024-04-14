聚焦經貿關係 蕭茲率重量級代表團訪陸…學者解讀：企業界仍盼與陸合作

德國總理蕭茲今帶領德國商務代表團在大陸進行三天的訪問行程。消息指出，16日，蕭茲將和大陸國家主席習近平、國務院總理李強會晤。學者分析，德國企業界仍將中國視為主要市場，「渴望與中國合作」。而中國如今面臨遭美日技術封鎖等問題，使得對德國的技術與資本的需求比以往更加強烈，顯示中德雙方對改善經貿關係皆有需求。

據美國之音報導，這是蕭茲當選德國總理後第二次訪中。雖此訪聚焦經貿合作議題，但也將涉及當前地緣政治局勢。蕭茲預計將到訪重慶、上海、北京三座城市，並在上海一所大學發表演講。陪同蕭茲出訪的包括西門子、拜耳、賓士、BMW等德國企業的董事長和首席執行長等高層。

報導提到，此次中國行也是繼2023年7月蕭茲領導的三黨聯合政府推出首份闡述德國對中「去風險」政策及立場的《中國戰略》文件後，蕭茲首次率團訪中。蕭茲此行將如何影響新形勢下的中德關係，備受外界關注。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎分析，德國企業界是中國的主要投資者，並將中國視為主要市場。德國企業界相信與中國的經濟合作將持續帶來利益。「因此，德國仍然渴望與中國合作。」

莊嘉穎表示，德國有一種「揮之不去的」看法，即經濟交流和共同繁榮可以改善與中國和俄羅斯等威權國家的關係。直到2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭前，德國對俄羅斯的政策取向也是基於此一觀點。

報導分析，在後疫情時代恢復並改善中德經貿關係，「不僅是德國的需求，也是中國的需求」，尤其中國如今面臨美國和日本等國的技術封鎖，使得這種需求比以往更加強烈。德國墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟學家曾林（Max J. Zenglein）表示，相較其他西方大國，「德國對中國而言，仍然是一個關鍵的、相對開放的技術和資本來源國。」

曾林認為，德國應該利用其在中國經濟發展和對外貿易關係中發揮特殊作用的優勢地位，在此次訪問中推進德國在中利益，解決德國企業在中經營面臨的歧視。中國德國商會的調查稱，三分之二在中德國企業表示，他們面臨不公平的市場競爭，導致其成本升高和利潤降低。

同時，墨卡托中國研究中心（MERICS）首席分析師葛倫柏格（Nis Grünberg）稱，「在中國目前的情況下，可以說是『政治壓倒了經濟』」，習近平的「權力建立在經濟將繼續增長並為民眾帶來普遍繁榮的承諾之上」。而為了保持經濟穩定並進一步發展，中國仍然需要德國企業在內的外國公司。」因此，為德國企業界在中興業創造良好條件是應有之義。