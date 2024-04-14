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照顧企業意圖濃…蕭茲率德企業團訪陸 分析：對陸防範不等於脫鉤

中央社／ 台北14日電
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）率多名企業家訪中國。學者分析，德國汽車產業連結中國很深，難以做到脫鉤，只能朝「去風險化」前進；蕭茲訪中是務實表現，調整德中關係是漸進式的。路透
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）率多名企業家訪中國。學者分析，德國汽車產業連結中國很深，難以做到脫鉤，只能朝「去風險化」前進；蕭茲訪中是務實表現，調整德中關係是漸進式的。路透

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）率多名企業家訪中國。學者分析，德國汽車產業連結中國很深，難以做到脫鉤，只能朝「去風險化」前進；蕭茲訪中是務實表現，調整德中關係是漸進式的。

蕭茲今天清晨飛抵重慶，展開3天訪問。這是蕭茲從2021年12月任職德國總理以來第2次訪問中國，上一次訪問時間為2022年11月。在訪問中國前，蕭茲與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲，「重新平衡」歐盟、中國貿易關係。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中今天對中央社剖析，梅克爾（Angela Merkel）執政時期多次赴中訪問、加強經貿溝通，蕭茲作法是延續梅克爾；在歐盟對中態度趨於防範的情況下，蕭茲這趟訪問是務實表現，照顧企業意圖濃厚。

李大中表示，歐盟對中態度影響德國對中傳統關係定位，德國選舉後組成聯合政府，其中有對中態度偏於務實型，也有對於中國在歐「攻城掠地」反彈的聲音，這些在德國聯合政府內有很多討論；在德中長期經貿合作背景下，德中關係的調整會是漸進式的。

他強調，對中經貿不可能做到脫鉤（decoupling），會朝「去風險化」前進。縱使美中競爭激烈，都不會做到脫鉤；德國是中國在歐貿易第一夥伴，做不到完全捨棄，只能透過市場分散去達到降低風險目的。

李大中提到，美歐間其實存有矛盾，例如美國通膨削減法案衝擊歐洲產業，歐盟國家間對於中國態度也不盡然相同，對中看法有一致也有分歧；對於北京來說，這正是其可以拉攏的空間，北京經常對歐洲國家呼籲，保持戰略獨立性，盼能藉此抵銷美國將中國列為競爭對手所帶來的壓力。

李大中認為，蕭茲這趟訪中是務實表現，對於產業等重要議題，將會充分表達德國看法，對於其他議題也會有所拿捏，因為他必須對德國內部交代，也要應對來自美國的壓力；各個國家正根據自己適合的光譜所在位置與中國打交道。

成功大學政治學系教授王宏仁對中央社表示，德國是歐洲汽車強國，中國傾銷廉價電動車到歐洲，德國將是受損最嚴重的對象。蕭茲這趟訪中的重要目的也在於此，與中國政府達成策略溝通目的，蕭茲必須有多一點主動性，對於國內企業、廠商有所交代，歐盟調查顯得有些緩不濟急。

關於蕭茲、馬克宏提到，「重新平衡」歐盟、中國貿易關係，王宏仁解析，德、法站出來講話是對中國有所施壓；雖然德、法對中關係處理、作法上有些歧異，不過在歐盟、中國貿易不平衡部分達成共識，所以「重新平衡」的呼籲是在對中國釋放施壓訊息，期盼貿易不平衡狀態被矯正過來。

王宏仁指出，歐洲國家對中貿易現在不談「脫鉤」了，因為完全脫離與中經貿關係，這是不太可能的，目前目標在於先將貿易逆差部分翻轉，這是透過很多作法可以實踐的，例如加徵關稅、要求中國政策改變等，這也是「重新平衡」希望的方向。

北京 德國 歐盟 溝通 蕭茲 風險

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