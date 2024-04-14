蕭茲訪中前與馬克宏對話 呼籲平衡對中貿易關係

德國總理蕭茲今日展開為期3天的訪中之旅，在出發前夕，12日蕭茲曾與法國總統馬克宏共同呼籲重新平衡歐盟和中國的貿易關係，並討論烏克蘭戰爭對歐洲安全的影響。

法新社報導，馬克宏辦公室官員表示，蕭茲（Olaf Scholz）與馬克宏（Emmanuel Macron）在12日進行視訊通話，並做出上述呼籲。

蕭茲今天抵達中國，展開為期3天的訪問之旅。他的訪問正值中國與歐盟關係日趨緊張之際，歐盟指責中國以低於市場價格向歐洲傾銷受到政府補貼的商品。

繼歐盟對中國的太陽能板、電動車和列車實施反補貼調查之後，9日歐洲聯盟執行委員會才宣布對中國風力發電機展開新的調查。

馬克宏和蕭茲在通話中也強調，需要「刺激歐洲的競爭力」，特別是透過深化泛歐洲的資本市場，這項計畫將需要協調整個歐盟的金融規則，但因為巴黎與柏林之間的分歧而受到阻礙。

馬克宏辦公室也表示，兩人重申了對烏克蘭堅定不移長期支持，並討論了歐洲為烏克蘭提供軍事支持的舉措。馬克宏預計之後將出訪烏克蘭數週，不過他表示，只有預計取得具體成果時才會成行。

另外馬克宏與蕭茲將於5月28日在柏林附近的梅塞堡（Meseberg）舉行的法德聯合內閣會議上進行面對面會談，這場會議恰逢馬克宏到德國進行國是訪問之際。