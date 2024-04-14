伊朗報復以色列 陸外交部：呼籲有關方面保持冷靜克制

以色列、伊朗兩國衝突升溫，法新社指出，伊朗13日深夜出動上百架無人機和發射飛彈報復攻擊以色列。對此，大陸外交部呼籲，有關方面保持冷靜，避免緊張局勢進一步升級，並指當務之急是落實聯合國安理會第2728號決議，盡快平息加薩衝突。

大陸外交部網站14日上午以發言人名義發布新聞稿指出，中方對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。這一輪情勢升級是加薩衝突外溢的最新表現。當務之急是切實落實聯合國安理會第2728號決議，盡快平息加薩衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，為維護區域和平穩定發揮建設性作用。

稍早前，彭博資訊指出，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）證實，伊朗朝以色列發射大量飛彈，超過200枚飛彈和無人機已經被攔截，其中，絕大部分都未進入以色列。另外，哈加里稱，以軍一處軍事基地遭到伊朗攻擊造成輕微損壞。伊朗革命衛隊13日出動無人機和發射飛彈，報復以色列1日空襲其駐敘利亞領事館外館。

此前，據英國每日郵報報導，以色列1日空襲伊朗駐敘利亞領事館外館，造成包含革命衛隊指揮官在內共8人罹難，伊朗隨即表態將予以反擊。

伊朗革命衛隊稍早透露，「革命衛隊航空部門已經發動數十架無人機和飛彈攻擊以色列目標回應猶太復國主義國家罪行」。同時，路透指，德黑蘭已向以色列發射首輪飛彈，其飛行時間比巡弋飛彈還短。第三波針對以色列的無人機攻擊也已經發射。