蘇格蘭與中國風力發電商合作 引議員質疑國安風險

中國大陸能源公司將參與建設蘇格蘭北海的風力發電機製造基地，該國議員對此表達安全顧慮，認為此舉將對國家安全和地緣政治帶來潛在威脅。

參與的陸企廣東明陽智慧能源集團（明陽智能），是中國大陸最大的風力發電機製造公司，在大陸設有超過20個製造基地，並於美國矽谷和德國成立研發中心，專注研發生產抗風型風力發電機。

BBC報導引述蘇格蘭議員麥克唐納（Stewart McDonald）說，「我們正將如此重要的能力交到專制敵對的國家手上，於此同時歐盟其他國家，恰恰是往其他方向發展。」此前，挪威政府因高度重視海上風力發電部門的國家安全，拒絕明陽智能在該國的投標。

麥克唐納補充，「我認為英國政府需要解釋為什麼在一個明顯具有敏感戰略意義的行業中，如此規模的專案被允許繼續進行。」

他強調，當前英國《國家安全和投資法》應具體落實，將中國視為經濟威脅，採取更嚴格的措施，保護國家基礎建設不受外部影響

根據計畫，蘇格蘭與明陽智能將建立後者於歐洲的第一個風力發電機製造基地，目的是加速開發蘇格蘭北海地區大型風電場所需的供應鏈，目標在淨零碳排的過渡階段優先使用可再生能源。

據美國之音，蘇格蘭能源顧問溫徹斯特（Dick Winchester）也說，這一計畫可能意味著英國無力自主開發和製造大型風力發電機，及蘇格蘭及其再生能源發展機構的落後。

中國戰略風險研究院執行董事葉安德（Andrew Yeh）說，中國太陽能產業憑藉國家補貼和政府支持取得全球主導地位，這種情況極有可能在風電領域產業發生。

他質疑，「當中國供應商獲得政府大量支持，英國和歐洲製造商能否真正與中國供應商競爭？ 如果不能，這對風電行業內多樣性和競爭的長期前景意味著什麼？」