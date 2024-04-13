向陸付款遭拒 俄媒體稱多項電子產品生產將受阻

俄羅斯公司在向中國支付款項時面臨越來越多的障礙，俄媒報導稱，此舉將導致中國大陸電子元件的製造受到影響。

綜合俄羅斯《生意人報》及《消息報》報導，自3月底以來，部分中國大陸銀行停止接受來自俄羅斯的付款，特別是伺服器、儲存系統和筆記型電腦等關鍵電子元件的交易。

生意人報報導，與先前只是針對成品的限制相比，此舉擴大限制範圍。有鑒於中國大陸是此類零件的唯一供應商，組裝這些電子產品的俄羅斯公司將可能嚴重延誤出產。

消息報稱，幾家中資銀行正在向俄羅斯客戶詢問相關交易細節，包括是否涉及俄羅斯軍方、烏克蘭內被俄法控制的地區，或涉及古巴、伊朗和敘利亞等國家。

俄羅斯2022年2月出兵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯金融系統實施制裁，包括協助莫斯科入侵烏克蘭的海外金融公司。同時，中國、阿拉伯聯合大公國和土耳其等多家銀行在今年3月加強遵循規範，導致向莫斯科的交易出現延誤或被拒絕。

中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉曾在2月受訪時曾說，近期中俄之間結算出現問題，原因是遭到第三國干預，「人民幣在中俄雙邊支付占比已超過90%，並會採用盧布在內的貨幣結算，讓兩國企業家間的接觸更容易。」