陸外交官：當前中日關係並不令人滿意

中日韓領導人峰會擬於5月下旬登場，但在近期美日菲峰會等國際情勢複雜的背景下，中國大陸駐日本大使吳江浩、中國公共外交協會會長吳海龍兩人，均在近日一場於日本舉辦的論壇上，表達對中日關係的負面看法。吳江浩說，雙方應在妥處矛盾分歧的同時加強務實合作；吳海龍直言，當前中日關係並不令人滿意。

據中新社，吳江浩、吳海龍和日本前首相福田康夫、外務大臣政務官高村正大，於10日一同在東京出席，由中國公共外交協會和中國大陸駐日本大使館共同舉辦的中日高級別人文交流論壇，並發表致辭。論壇有中日兩國各界代表近100人參加。

吳江浩表示，中日兩國互為重要近鄰，當前中日關係處於承前啟後的關鍵時刻，也面臨一系列複雜因素。 雙方應以去年11月兩國領導人會晤重要共識為引領，在妥處矛盾分歧的同時，加強人文交流和務實合作，共同推動兩國戰略互惠關係向前發展。

吳江浩喊話，希望中日雙方進一步擴大互訪交流，尤其要加大青少年和地方友城交流。

吳海龍表示，當前中日關係並不令人滿意，希望日本從歷史、現實和未來長遠考慮，處理好遠親與近鄰的關係。期待中日兩個國家、兩國人民能互相尊重、相互成就、友好相處。

據中方發布內容，福田康夫說，日中雙方應進一步發揮民間外交的優勢，推動官民並舉擴大交流合作，增進相互理解與信任。

近日，對於南韓外交部表示，韓日中領袖峰會舉行時間正在進行最後的協調階段，日媒也報導稱，會議擬於5月下旬舉行。大陸外交部發言人毛寧回應說，中方重視中日韓合作，希望三方共同為舉行領導人會議創造條件，中國大陸也願就籌備領導人會議與南韓和日本保持溝通。