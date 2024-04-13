傅聰任陸駐聯合國代表　1971年來第15位

據大陸國家國際發展合作署官方微信公眾號，4月12日，國家國際發展合作署署長羅照輝，會見候任常駐聯合國代表傅聰大使。這代表，傅聰已接任中國大陸駐聯合國代表一職，他也是1971年陸駐聯代表團成立後，第15位常駐聯合國代表。

大陸國家國際發展合作署發布訊息指出，12日羅照輝，會見候任常駐聯合國代表傅聰大使，副署長趙峰濤、全球發展促進中心主任湯瑛、國際合作司代司長李明參加。

羅照輝還對傅聰說，國合署正全力落實全球發展倡議，推動傳統援外、國際發展合作提質升級。

58歲的傅聰，於2022年底擔任中國大陸歐盟使團團長、特命全權大使，在此之前，他還曾任中國大陸常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表、特命全權裁軍事務大使、外交部軍控司司長等職，熟悉國際組織方面的事務。

上月底，港媒就曾報導，傅聰將替63歲的張軍擔任中國大陸常駐聯合國代表，雖然該職務同是副部級，但肩負更重大使命。

同樣在上月底，中國大陸常駐聯合國代表團網站披露，張軍已向聯合國官員辭行的訊息。

據大陸外交部網站，自1971年底中國大陸常駐聯合國代表團成立，不包括傅聰在內，過去已有14任常駐聯合國代表，分別為：黃華、陳楚、凌青、李鹿野、李道豫、李肇星、秦華孫、王英凡、王光亞、張業遂、李保東、劉結一 、馬朝旭以及張軍。