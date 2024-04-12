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香港雙重國籍男遭判刑 港區國安法上路後首例

中央社／ 香港11日綜合外電報導

擁有葡萄牙國籍的香港男子黃煡聰今天因「煽動分裂國家」被判刑5年，成為北京制定的香港特區維護國家安全法實施以來，首位遭定罪的雙重國籍人士。

法新社報導，黃煡聰已於2月認罪，承認他是總部設在英國、現已解散的香港獨立黨主席，以及香港獨立黨6個網路平台的管理員。

根據檢方說法，知名度不高的香港獨立黨指導原則包括「宣告中國非法占領香港」、「邀請英國和美國派兵到香港」，以及呼籲讓香港成為「大英國協的獨立成員國」。

檢方指稱，香港獨立黨的社群媒體平台上有42則貼文涉及「分裂國家」，貼文內容包括連署請願請求外國軍事干預，以及發起群眾募資要為香港建立一支軍隊。

法官練錦鴻今天判處黃煡聰5年徒刑，稱他「扭曲歷史、妖魔化中國政府，鼓勵以政治甚至武力手段摧毀香港特區及中國政府，又求助外國政府」。

現年41歲的黃煡聰持有葡萄牙護照，他在2022年11月因「串謀煽動他人實施分裂國家」罪名遭到逮捕起訴，至今16個多月數次請求保釋都遭到拒絕。

根據香港的「刑事罪行條例」，黃煡聰的罪名最高可處2年徒刑。但檢方去年3月將他的案件升級為適用於香港首部國安法

港區國安法生效以來，已有290多人遭到逮捕，174人被起訴，其中112人被判有罪。

國安法 港獨 香港

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