快訊

Joeman、蕾拉夫婦惹「麻」煩！施用不起訴原因曝光 持毒部分另案偵辦

從實習生做到執行長 美企業女強人入選台積電董事候選名單

國道客運將調漲！物價指數、成本波動 交通部：運價漲幅最高19.5％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美軍將在印太部署中程陸基飛彈 陸國防部：將予以堅決反制

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。（取自大陸國防部官網）
大陸國防部發言人吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。（取自大陸國防部官網）

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）近日接受韓媒聯訪時表示，美軍即將在印太地區部署中程陸基飛彈發射系統，可發射「標準六型」防空飛彈及「戰斧」巡弋飛彈，但具體時間和地點尚不宜透露。大陸國防部發言人吳謙對此表示，美國推動在亞太地區部署中導是一個危險的動向，將嚴重威脅區域國家安全，嚴重破壞區域和平穩定，中方堅決反對，並將予以堅決反制。

他表示，我們（中方）敦促美方切實尊重他國安全關切，停止破壞區域和平穩定。

吳謙12日就近期涉軍議題在官網發布消息。就中美未來還有哪些軍事互動，吳謙表示，下一步，希望美方與中方相向而行，以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，推動兩軍關係穩定發展，不斷提升對中美兩國兩國關係的正面預期。

關於其他具體交往項目，吳謙沒有進一步透露，但表示「兩國防務部門正保持溝通協調，我們將適時發布消息。」

中美元首4月初通話，雙方同意推動外交等領域磋商機制以及兩軍溝通，中美兩軍也在月初恢復舉行海上軍事安全諮詢機制（MMCA）工作小組會議。

加上去年12月，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立應約與美軍參聯會主席布朗（CQ Brown Jr.）進行視訊通話，兩軍高層重啟中斷了16個月的對話，還有今年1月，美中高級軍事官員在五角大廈恢復了中美國防政策協調會談。種種接觸與交流，被認為兩國軍事互動逐漸恢復。

巡弋飛彈 美國

延伸閱讀

接見美智庫訪團 賴清德：將致力於兩岸穩定及印太和平

賴清德見薛瑞福 談致力台灣安全兩岸穩定印太和平

美軍印太司令：中菲海上衝突不斷 北京破壞南海穩定

美軍查獲伊朗武器彈藥 已提供烏克蘭抗俄

相關新聞

我海軍司令訪美 陸國防部：對台獨行徑將「迎頭痛擊」

海軍司令唐華近日赴美參加美軍相關活動，大陸國防部發言人吳謙12日表示，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官...

美軍將在印太部署中程陸基飛彈 陸國防部：將予以堅決反制

美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）近日接受韓媒聯訪時表示，美軍即將在印太地區部署中程陸基飛彈發射系統，...

不滿日與美菲峰會涉陸表述 陸外交部約見日公使表關切

美日元首峰會「拜岸會」、美日菲元首峰會近日接續登場，皆觸及大量涉中國大陸議題。對此，大陸外交部官員12日約見日本駐華公使...

郝龍斌訪陸會見河南省委書記 喊兩岸同屬「中華民族」

緊接著前總統馬英九訪陸，國民黨前副主席郝龍斌近日也赴河南參加黃帝故里拜祖大典，並在「馬習二會」登場的同一日4月10日，在...

美日峰會關切台海等議題 陸駐美使館批「消極言行」

美國總統拜登10日在白宮與日本首相岸田文雄舉行會談並發表聯合聲明，除將加強美日軍事同盟，還重申台海和平穩定的重要性，並反...

為反制國際制裁 新疆邀多國駐華大使交流尋求合作機會

據新疆日報報導，新疆維吾爾自治區政府10日在北京舉辦有關國家駐華使節交流會，共有49個國家的駐華大使和外交官參與，會中分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。