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為反制國際制裁 新疆邀多國駐華大使交流尋求合作機會

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸新疆因涉及人權及強迫勞動等問題，成為西方世界指責的焦點。（圖／取自新疆維吾爾自治區人民政府官網）
大陸新疆因涉及人權及強迫勞動等問題，成為西方世界指責的焦點。（圖／取自新疆維吾爾自治區人民政府官網）

新疆日報報導，新疆維吾爾自治區政府10日在北京舉辦有關國家駐華使節交流會，共有49個國家的駐華大使和外交官參與，會中分享新疆經濟社會發展，期望促進與各國交流合作。

根據香港南華早報報導，這場交流會是新疆官員舉辦類似活動中最大型的一場，受邀人士包括南非、巴基斯坦、哈薩克斯坦、伊朗、敘利亞與土耳其等多國駐華大使和外交官。

多國大使告訴新疆當局，希望加強與該地區的經濟聯繫。土耳其駐華大使穆薩（İsmail Hakkı Musa）告訴中新社記者，「土耳其與新疆合作潛力巨大，新疆是一帶一路核心區，兩者牽手必將碰撞出更多火花。」

新疆日報引述陸外交部副部長陳曉東會中發言，「中國的治疆政策成效顯著，然而仍有極少數人習慣戴著有色眼鏡看新疆，故意炮製謊言，嚴重損害新疆發展穩定。」

新疆因涉及人權及強迫勞動等問題，成為西方指責的焦點之一，美國國會更於2021年通過法案，禁止從新疆進口所有產品。自由亞洲電台評論，在國際社會針對新疆人權狀況及強迫勞動等問題實施制裁之際，這場交流活動的背後，是為了尋求外界與新疆開展合作。

人權 土耳其 新疆

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