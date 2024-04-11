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美國對台售武 大陸外交部宣布對美國兩企業採反制
針對美國日前再度宣布對台軍售，大陸外交部11日表示，美國嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，決定對美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司採取反制措施。
據新京報，大陸外交部宣布，依據大陸《反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對參與向台灣出售武器的美國通用原子航空系統公司、通用動力陸地系統公司等《反制清單》凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；對高級管理人員不予簽發簽證、不准入境。
相關制裁措施自2024年4月11日起施行。
據美國之音早前報導，美國國防部於今年3月12日宣布，已授予位於加州的通用原子航空系統公司(合同，為台灣生產四架MQ-9B「空中衛士」無人機，總金額不超過2.5億美元。
美國國防部2022年8月發布的訊息稱，通用動力地面系統公司已獲得一筆價值約1,052萬美元的改裝合約，以協助為台灣生產M1A2T主力戰車。
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