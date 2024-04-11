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香港成最新世界遺產？第23條生效 外界憂：金融中心地位恐回不去

遠見／ 文‧邱祐慶
港府3月16日火速通過「香港基本法第23條」，外界擔憂香港的金融中心地位恐怕一去不復返。香港示意圖。圖／Ingimage
港府3月16日火速通過「香港基本法第23條」，外界擔憂香港的金融中心地位恐怕一去不復返。香港示意圖。圖／Ingimage

香港政府3月16日火速通過「香港基本法第23條」，除了更加打壓民眾自由，外界也擔憂，香港的金融中心地位恐怕一去不復返。甚至有民眾開玩笑地說，香港已是聯合國教科文組織「最新的世界遺產」了。

對香港來說，3月16日是歷史性的一天，香港基本法第23條立法的「維護國家安全條例」在這天正式生效。第23條從港府公布草案到立法會三讀通過，甚至只花了11天的時間。

香港當局指出，「基本法23條」將保護城市並確保穩定，但批評者擔心，這將透過閉門審判和各種被廣泛定義的罪行，來壓制所有異議。

究竟，這個基本法第23條裡面規定了什麼？

評論政治時事都可能觸法！專家：把打壓推向新的高度

先介紹《基本法》，它在1997年就已經生效，是規範北京和香港關係、香港居民基本權利義務，以及各項政治和社會制度的一部法案。

而第23條就是這次新增的條文，包括竊取國家機密、危害國家安全和外部干涉等行為，都會被視為犯罪，最後還可能被判處無期徒刑。

雖然香港官員表示，法案中的大多數罪行，在西方國家的類似法律中也有規定，但反對者不以為然，認為基本法第23條，為政府當局提供了另一種工具，來打壓不同意見的民眾，侵蝕香港在1997年回歸中國統治時，向英國承諾的自由。

「這部法案把打壓推向了新的高度，」國際特赦組織中國部主任布魯克斯（Sarah Brooks）向《BBC》表示：「從公布草案到三讀通過，只花11天的時間，這證明北京急著想進一步削弱人權保護，背棄其國際義務。」

外界也擔心，基本法第23條會削弱香港作為國際商業中心的吸引力。

基本法第23條，為政府當局提供了另一種工具，來打壓不同意見的民眾。圖/歐新社
基本法第23條，為政府當局提供了另一種工具，來打壓不同意見的民眾。圖/歐新社

企業人才紛紛出走，香港金融中心指數被新加坡超車

「過去兩年的生意很糟糕，根本沒什麼大交易，2023年6月裁了10％的員工，上週又裁了5％，哪一天輪到自己也不意外了，」任職於某家中國國營銀行工作的謝先生向《BBC》透露。

德國商會會長哈克（Johannes Hack）分析，雖然現在評估第23條對企業的風險還為之過早，但由於「定義模糊」和「違反規定的嚴重後果」，可能會導致企業合規成本上升。

對此，香港政府發出聲明，提到基本法第23條將使香港「從穩定走向繁榮」，不會影響「正常」的商業活動，也表示其他國家也有類似的法案，卻只針對香港，是令人「無法接受的」。

但實情究竟如何？或許從一些數據，可以看出端倪。

英國智庫Z/Yen最近發布「第35期全球金融中心指數報告」（GFCI 35），新加坡以1分之差擊敗香港，成為全球金融中心第三名，僅次於紐約和倫敦。

《BBC》分析，自2019年香港反送中運動以來，北京一直打壓香港的民主自由，並採取嚴厲的COVID-19清零政策，導致香港經濟不斷衰退，商業和零售空間的租金下降，辦公大樓和店面空間閒置，連觀光也受影響，2023年的遊客人數，僅為疫情前的6成。

自2019年香港反送中運動以來，北京一直打壓香港的民主自由。圖/取自歐新社
自2019年香港反送中運動以來，北京一直打壓香港的民主自由。圖/取自歐新社

不只如此，香港恆生指數的價值，自2019年以來，已下跌40%以上；印度更在今年1月超越香港，成為全球第四大股票市場。香港經濟欲振乏力，投資人信心驟降。

「香港已經結束了！」「珍惜生命，遠離港股！」外界對香港早已失去信心。

而香港的發展，一部分也受到中國經濟影響。

《BBC》報導指出，近期中國受到債務和房地產市場危機的打擊，經濟成長放緩，而中國又是香港最大貿易伙伴和第二大投資來源，港股上市的2600多家企業中，幾乎有一半來自中國，其連帶影響力不可言喻。

此外，報告顯示，過去15年的7年中，香港一直是全球最大的IPO地區，如今已經跌至第八名。

不願具名的銀行家表示，北京希望私人企業能夠藉由國際募資來挽救經濟，但同時，也擔心這些企業在上市後會漸漸脫離官方控制，「北京想掌控一切，但這最終會摧毀金融市場。」

香港的未來會如何發展，外界目前還像在霧裡看花。

延伸閱讀

（本文出自2024.04.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

中共 人權 北京 反送中 立法會 香港

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