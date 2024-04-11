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赴港聽黎智英案 無國界記者組織代表遭拒絕入境

中央社／ 香港10日綜合外電報導
國際媒體監督機構無國界記者組織表示，駐台北倡議專員白奧蘭今天抵達香港，原本計劃要旁聽壹傳媒黎智英案，但遭到拒絕入境。歐新社
國際媒體監督機構無國界記者組織表示，駐台北倡議專員白奧蘭今天抵達香港，原本計劃要旁聽壹傳媒黎智英案，但遭到拒絕入境。歐新社

國際媒體監督機構無國界記者組織（RSF）表示，駐台北倡議專員白奧蘭今天抵達香港，原本計劃要旁聽壹傳媒黎智英案，但遭到拒絕入境。

綜合法新社和路透社報導，無國界記者組織發聲明表示，白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）抵達香港時被拘留並盤問6小時。白奧蘭和她的隨身物品被搜查3遍，之後被送上返回她居住地台北的航班。

數週前，香港頒布新的國家安全法，也就是基本法23條，針對包括境外干預在內的犯罪行為，批評者稱該法將進一步侵蝕香港的自由。

這項立法還可能透過定義「境外勢力」和禁止「境外干預」行為的規定，對在香港運作的外國政治團體和組織加強控制。

香港當局沒有立即回覆路透社的置評請求。

根據無國界記者組織，香港當局沒有說明白奧蘭遭驅逐出境的具體原因，僅發布「非常模糊的拘留通知」。

無國界記者組織補充說，白奧蘭在2023年曾兩次進入香港。

無國界記者組織表示，白奧蘭及東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）打算會見記者和外交官，並監督對知名中國批評者黎智英的國家安全法罪名審判。

現已關閉的「蘋果日報」創辦人黎智英被控包括勾結境外勢力危害國家安全的罪名，可能面臨終身監禁。

艾瑋昂告訴路透社，他沒有遭到扣查，但現在已與白奧蘭一起返回台灣。

無國界記者組織在聲明中表示：「香港當局這一行動對無國界記者組織來說史無前例，標誌著該地區本已糟糕的新聞自由氣氛再次惡化。」

根據無國界記者組織發布的世界新聞自由指數（World Press Freedom Index），香港過去20年來排名從第18名暴跌至第140名。

無國界記者 香港 黎智英

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