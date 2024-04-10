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我方地震後婉拒大陸協助 陸國台辦：勿阻擋親情相助

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦朱鳳蓮10日上午就地震協助台灣一事呼籲我方政府「不要阻擋兩岸同胞親情相助」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦朱鳳蓮10日上午就地震協助台灣一事呼籲我方政府「不要阻擋兩岸同胞親情相助」。（記者廖士鋒／攝影）

花蓮地震4月3日發生後，大陸曾第一時間表示願意協助，不過陸委會予以婉拒，對此大陸國台辦10日指出，「希望台灣有關方面不要進行政治操弄，不要阻擋兩岸同胞親情相助」。

大陸方面在3日上午不到10點就表示「願提供救災協助」，陸委會隨後對於陸方關切表示感謝，但指沒有需要陸方協助救災的需求。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日上午表示「兩岸同胞是血濃於水的骨肉兄弟，歷來患難與共、守望相助。在重大自然災害和突發事故面前，兩岸同胞都會互施援手，攜手共克時艱」。

她強調「希望台灣有關方面不要進行政治操弄，不要阻擋兩岸同胞親情相助」。

其實不只大陸國台辦，包含陝西省委書記趙一德、北京市委書記尹力都在近日向到訪的前總統馬英九，就地震災情表示慰問，引力特別提到「北京市願意提供必要的幫助和協助」。不過台灣官方並未接受大陸協助。

0403花蓮大地震 北京 國台辦 朱鳳蓮 陸委會

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