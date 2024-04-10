聽新聞
test
0:00 / 0:00
我方地震後婉拒大陸協助 陸國台辦：勿阻擋親情相助
花蓮地震4月3日發生後，大陸曾第一時間表示願意協助，不過陸委會予以婉拒，對此大陸國台辦10日指出，「希望台灣有關方面不要進行政治操弄，不要阻擋兩岸同胞親情相助」。
大陸方面在3日上午不到10點就表示「願提供救災協助」，陸委會隨後對於陸方關切表示感謝，但指沒有需要陸方協助救災的需求。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日上午表示「兩岸同胞是血濃於水的骨肉兄弟，歷來患難與共、守望相助。在重大自然災害和突發事故面前，兩岸同胞都會互施援手，攜手共克時艱」。
她強調「希望台灣有關方面不要進行政治操弄，不要阻擋兩岸同胞親情相助」。
其實不只大陸國台辦，包含陝西省委書記趙一德、北京市委書記尹力都在近日向到訪的前總統馬英九，就地震災情表示慰問，引力特別提到「北京市願意提供必要的幫助和協助」。不過台灣官方並未接受大陸協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言