陸委會憂澳門國父紀念館被大陸接手 國台辦：無端臆測

澳門國父紀念館近年來數次傳出爭議，除了一度傳出陸委會擬將其出售外，現在又傳出可能會被大陸或澳門特區政府在出售時得到優先取得權，對此大陸國台辦駁斥這是「無端臆測、政治操縱」。

澳門國父紀念館是整個澳門罕有的仍能公開展示青天白日滿地紅旗幟的場所，去年已經有特定媒體引述「知情官員」指出陸委會擔憂中共覬覦澳門國父紀念館，將利用文物清單方式，強制取得標售優先權。不過後來陸委會強調「我在澳門國有財產係依法持有及使用，政府會全力保護」。

日前再度傳出澳門國父紀念館可能被大陸強制接手，陸委會最新的報告指出，澳門政府去年3月將該館列為第四批待評定的文化遺產。如經評定通過，將影響管理運用與處置的彈性，未來若強制出售，澳門政府將享有取得優先權。

對於本報記者詢問該館近年不斷傳出可能出售、或者可能被大陸強制接手的消息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日上午回應，「所謂『強制接手』完全是無端臆測、政治操弄，澳門特區政府依法將紀念館列入不動產文物清單，合法合規、合情合理」。