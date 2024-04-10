以惠促融 福建推台胞同等待遇

福建省委常委、常務副省長郭寧寧8日在大陸國務院新聞辦公室舉行的推動高質量發展系列主題記者會上表示，福建將進一步拓展台灣居民居住證應用場景，讓台胞在福建可更便利地享受就醫、購房、養老、教育等同等待遇，讓台胞放心來、融得進、發展好。

中新社報導，去年，大陸發布《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，郭寧寧提到，當前福建正在加快推進兩岸融合發展示範區的建設。

在以通促融方面，福建推動小三通海上航班、空中直航航線復航，福州馬尾、連江到馬祖以及廈門、泉州到金門的海上航線，還有福州到台北、高雄的空中航線已經復航，且客運流量大幅增長。福州、廈門、平潭還為台胞推出2000多套免租房和公租房。

在以惠促融方面，福建推行同等待遇，台胞台企在福建可以共享全方位發展機遇。比如正新、太祖等台灣品牌進入大陸老字號大家庭。去年，福建全省新設立台資企業2100多戶，實際利用台資規模70多億元（人民幣，下同），兩項均居大陸首位。閩台貿易額累計突破1.5兆元。

郭寧寧介紹，80%以上台灣同胞祖籍在福建，福建還將進一步密切兩岸宗親聯繫、兩岸同名村聯繫，邀請更多台灣「首來族」（即從未到過大陸的台胞）及更多台胞來福建走親訪友、觀光旅遊、研學交流。