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陸調查白蘭地反制歐盟？ 王文濤否認

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸商務部長王文濤。 （新華社）
大陸商務部長王文濤。 （新華社）

大陸商務部今年一月宣布對原產於歐盟的進口白蘭地展開反傾銷調查，由於大陸進口該產品近乎全數來自法國，被視為針對法國倡議歐盟對大陸電動車進行反補貼調查的報復行動。根據外電，近日訪歐的大陸商務部長王文濤向法國經濟財政部長勒麥爾聲稱，中方對歐盟白蘭地的調查與歐盟調查大陸電動車無關。

王文濤近日訪歐，就歐盟指控大陸電動車補貼與產能過剩提出交涉。綜合外電，王文濤與勒麥爾八日會談，法國白蘭地酒跨行業管理局和商界負責人也參與會議。法國經財部消息人士透露，王文濤在會中還說，白蘭地反傾銷調查不一定會導致關稅的實施。

大陸商務部的新聞稿並未提及任何一項調查，僅表示雙方就經貿合作相關議題「進行坦誠交流」。王文濤指出，中方願與法方共同努力，落實雙方領導人達成的經貿共識，推動更多經貿成果，並推動解決彼此重大經貿關切。勒麥爾則說，願與中方加強對話與溝通，妥善解決相關分歧。

王文濤八日與法國白蘭地企業和產業協會舉行座談時提到，中方的調查是應國內產業申請發起，不針對任何特定的歐盟成員國，不預設調查結果。據陸方發布，與會的法國三家產業協會及五家酒商表示，願積極配合調查程序，並持續深耕中國市場。

法新社指出，王文濤的到訪是為了大陸國家主席習近平五月可能訪法先期準備。法國外長塞儒內本月初已赴北京訪問。

歐盟 法國 電動車

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