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陸外交部：中國沒有興趣和任何國家比拚軍力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧稱，中國沒有興趣和任何國家比拚軍力。（歐新社）
大陸外交部發言人毛寧稱，中國沒有興趣和任何國家比拚軍力。（歐新社）

大陸外交部強調，中國沒有興趣和任何國家比拚軍力，並堅決反對美國為謀求單方面軍事優勢，在亞太地區部署中程導彈

中國外交部發言人毛寧8日在例行記者會上就美國太平洋陸軍司令弗林在採訪中說，美國計劃在亞太地區部署中程導彈發射系統，做出上述回應。

毛寧強調，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，沒有興趣和任何國家比拚軍力。

毛寧並稱，中國一貫堅決反對美國為謀求單方面軍事優勢，在亞太地區部署中程導彈，在中國家門口強化前沿部署，並敦促美國切實尊重他國安全關切，停止破壞地區和平穩定。

日本《讀賣新聞》報導，弗林（Charles Flynn）上周三（4月3日）在東京接受日本媒體訪問時說，美軍計劃在印太地區部署中程導彈系統。日本《朝日新聞》則報導，美軍計劃今年年底前部署導彈系統，並稱這可能對中國起到威懾作用。

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