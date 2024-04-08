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陸清明連假出入境 年增近7成
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大陸清明連假為四至六日，不少民眾除返鄉祭祖，也趁假期出遊。大陸國家移民管理局昨表示，今年清明小長假期間共有五一八點九萬人次中外人員出入境，日均一七三萬人次，較去年同期增加百分之六九點六。
大陸文旅部也表示，出遊人次及消費金額等相較二○一九年疫情前都有提升。
大陸國家移民管理局昨發布，清明連假期間，中外人員出入境五一八點九萬人次中，大陸居民出入境二四二點二萬人次，較去年同期成長百分之一○一點七，等於翻倍。香港、澳門、台灣民眾出入境為二二六點七萬人次，較去年同期成長百分之三五點九。其他國家及地區民眾出入境則為五十萬人次，較去年同期上升百分之一六三點二。
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