聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸清明連假出入境 年增近7成

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸文旅部統計，清明三天連假，大陸國內旅遊出遊達1.19億人次，較2019年同期增加11.5%。（中新社）
大陸文旅部統計，清明三天連假，大陸國內旅遊出遊達1.19億人次，較2019年同期增加11.5%。（中新社）

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

大陸清明連假為四至六日，不少民眾除返鄉祭祖，也趁假期出遊。大陸國家移民管理局昨表示，今年清明小長假期間共有五一八點九萬人次中外人員出入境，日均一七三萬人次，較去年同期增加百分之六九點六。

大陸文旅部也表示，出遊人次及消費金額等相較二○一九年疫情前都有提升。

大陸國家移民管理局昨發布，清明連假期間，中外人員出入境五一八點九萬人次中，大陸居民出入境二四二點二萬人次，較去年同期成長百分之一○一點七，等於翻倍。香港、澳門、台灣民眾出入境為二二六點七萬人次，較去年同期成長百分之三五點九。其他國家及地區民眾出入境則為五十萬人次，較去年同期上升百分之一六三點二。

疫情 移民 連假

延伸閱讀

大陸清明出遊熱！國內旅遊消費高於疫前 出國10大熱門地曝光

險釀踩踏事件！清明收假杭州車站擁擠「人壓人」 乘客破門自救疏散

花蓮地震影響上課 3校將採遠距教學、西寶國小學生另行安置

沒連假放了！網轟「行政院矯枉過正」：連中秋節都沒放連假

相關新聞

陸清明連假出入境 年增近7成

大陸清明連假為四至六日，不少民眾除返鄉祭祖，也趁假期出遊。大陸國家移民管理局昨表示，今年清明小長假期間共有五一八點九萬人...

受陸外長王毅邀請 俄羅斯外長將赴北京…會談聚焦「這幾點」

據俄羅斯外交部周日發布的消息，俄外長拉夫羅夫周一開啟為期兩天的北京之行，預計訪華期間會與中國外長王毅會晤，就烏克蘭戰爭等其它焦點議題進行磋商…

要求黨紀條例「入腦入心」！中共全黨4至7月黨紀學習教育 防低級紅、高級黑

中共中央辦公廳印發通知，宣布今年4至7月在全黨展開「黨紀學習教育」，要求推動黨紀條例「入腦入心」，執行時要防止「低級紅」...

香港23條立法 入境疑「攜煽動刊物」無合理辯解將遭調查

針對香港基本法23條而立法的「維護國家安全條例」已生效。香港海關關長何珮珊表示，若前線人員懷疑旅客攜帶具煽動意圖的可疑刊...

劉亞洲遭重判無期徒刑 外媒指習近平仇恨紅二代：標誌與太子黨決裂

日前有消息指出，前中共解放軍國防大學政委、空軍上將劉亞洲已因貪腐被判處無期徒刑。美國之音報導，劉亞洲被重判，是自薄熙來倒...

為普亭大陸行鋪路？ 陸外交部證實：俄羅斯外長將訪陸晤王毅

繼俄羅斯外交部於3日先宣布俄羅斯外長拉夫羅夫將訪問大陸後，大陸外交部網站7日也發布新聞稿稱，應中共中央政治局委員、外交部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。