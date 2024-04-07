為普亭大陸行鋪路？ 陸外交部證實：俄羅斯外長將訪陸晤王毅

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繼俄羅斯外交部於3日先宣布俄羅斯外長拉夫羅夫將訪問大陸後，大陸外交部網站7日也發布新聞稿稱，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，拉夫羅夫將於4月8日至9日對中國進行正式訪問。

綜合路透、俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）3日指出，拉夫羅夫將於近期訪問中國大陸與王毅會談，雙方將就烏克蘭危機、亞太局勢等議題進行討論，同時也將針對雙邊合作、聯合國、金磚國家、上海合作組織、G20等工作展開磋商。

王毅與拉夫羅夫上次會面是在去年10月「一帶一路」峰會前夕。兩人今年1月也曾通過電話，王毅當時稱，中方堅信俄方一定能順利完成「國內重要政治議程，保持國家的穩定和發展」。拉夫羅夫則重申，俄羅斯堅持一中原則的立場堅定不移。

值得注意的是，本次中俄外長會議可能是為俄國總統普亭今年5月訪陸行程鋪路，這也將是普亭新的總統六年任期內首次出訪。

路透早前曾報導，普亭將於5月訪問中國大陸，並與大陸國家主席習近平會面，這可能是普亭新總統任期首次的海外訪問。一名知情人士稱，普亭訪中可能落在5月下旬。另有二名消息人士透露，普亭訪中日期應會早於習近平計畫中的歐洲行。

公開資料顯示，普亭最近一次訪問中國大陸是去年10月受邀赴北京出席「一帶一路論壇」，並舉行「習普會」，雙方當時表示，願以明年慶祝兩國建交75周年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。