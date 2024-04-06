考察廣西邊境口岸建設 王毅：加強與越南互聯互通

少子化的衝擊在中國來得又快又猛。據統計，2022年，中國大陸全國幼兒園數量出現自2008年以來的首次負增長，比前一年減少5610所。2023年，幼兒園數量相比上一年又減少了1.48萬所。也就是兩年間，中國大陸就有超過2萬所幼兒園消失了。...

2024-04-06 06:00