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考察廣西邊境口岸建設 王毅：加強與越南互聯互通

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅5日在廣西調查時強調，廣西是中國與東協交往合作的重要門戶，要加強對越南交流合作，持續提升跨境基礎設施互聯互通。圖為資料照。（中新社）
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅5日在廣西調查時強調，廣西是中國與東協交往合作的重要門戶，要加強對越南交流合作，持續提升跨境基礎設施互聯互通。圖為資料照。（中新社）

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新華社報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅5日在廣西調查時強調，廣西是中國與東協交往合作的重要門戶，要打造面向東協開放的國際大通道，更特別提到要加強對越南交流合作，持續提升跨境基礎設施互聯互通。

王毅表示，要持續加強邊境口岸建設，為推動廣西高水準對外開放、促進中國－東協合作、打造國內國際雙循環市場經營便利地不斷注入新動力。

王毅實地考察了友誼關口岸智慧口岸建設計畫、中國－東協產業合作區崇左片區、憑祥綜合保稅區、中國－東協（崇左）水果交易中心、憑祥鐵路口岸、中越德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區等情況，並召開座談會聽取廣西相關部門及基層單位及第一線工作人員的意見建議。

王毅表示，廣西在國家發展和外交大局中佔據著獨特位置，承擔著光榮使命。要積極服務建設中國－東協命運共同體，深度融入共建「一帶一路」，不斷擦亮中國－東協博覽會的金字招牌，打造面向東協開放的國際大通道。

王毅強調，廣西要加強對越南交流合作，持續提升跨境基礎設施互聯互通，努力打造智慧便利型、複合發展型、友善交流型、綜合安全型邊境口岸，為建構具有戰略意義的中越命運共同體作出更大貢獻。

王毅表示，外交外事戰線將依照習近平總書記重要指示精神，進一步加大力度，協助廣西推進對外互聯互通，培養更多外事人才，加強國際交流合作，助力廣西加速高品質發展。

王毅3日至4日以大陸外交部長身份，在廣西分別與寮國、東帝汶及越南外長舉行會談。當時他向越南外長裴青山表示，今年以來，雙邊高層互訪保持勢頭，邊境省份合作密切，中越命運共同體建設實現「開門紅」。

東協 王毅 越南

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