中美軍事互動漸恢復！海上軍事安全諮詢機制會議重啟

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中美各層級軍事互動逐漸恢復！大陸國防部6日發布消息指出，中美兩軍3日至4日在美國夏威夷舉行2024年度海上軍事安全諮詢機制（MMCA）工作小組會議，就當前海空安全形勢進行交流，旨在落實去年11月中美元首舊金山會晤的重要共識，推動兩軍關係健康、穩定、永續發展。這是自2021年12月以來，該工作會議首度恢復舉辦。

大陸國防部新聞稿並未提及參與的中方代表；而根據五角大廈消息，參與的美方代表包含美軍印太司令部、太平洋艦隊，與太平洋空軍，最資深的官員是印太司令部東北亞政策主任法蘭西斯（Ian Francis）。

大陸國防部形容，雙方在平等和尊重基礎上，就當前中美海空安全形勢「進行了坦誠、建設性交流」。會議針對2021年中美海上軍事安全磋商機制會議以來的《中美海空相遇安全行為準則》執行情況進行了評估，也討論了改進中美海上軍事安全問題的措施。

會議期間，中方強調，「艦機安全與國家安全密不可分，中方堅決反對任何以航行和飛越自由為名危害中國主權和安全」。中方表示，中國軍隊將「繼續依法依規回應一切危險挑釁行動」，堅定維護自身領土主權與海洋權益，維護區域和平穩定與繁榮。

此前2022年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國切斷與美國的軍事聯繫以示不滿，但美國總統拜登去年11月與大陸國家主席習近平在舊金山舉行會談，雙方同意恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話等。

去年12月21日，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立應約與美軍參聯會主席布朗（CQ Brown Jr.）進行視訊通話，兩軍高層重啟中斷了16個月的對話。今年1月，美中高級軍事官員在五角大廈恢復了中美國防政策協調會談，上次會談是在2021年9月舉行。