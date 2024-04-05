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中越外長會談 表態積極推動「南海行為準則」磋商

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外長王毅4日在廣西與越南外長裴青山舉行會談。王毅強調，要實踐真正的多邊主義；裴青山則說，越方奉行「一個中國政策」，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏等議題上的立場。（取自大陸外交部網站）
大陸外長王毅4日在廣西與越南外長裴青山舉行會談。王毅強調，要實踐真正的多邊主義；裴青山則說，越方奉行「一個中國政策」，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏等議題上的立場。（取自大陸外交部網站）

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據大陸外交部網站消息，大陸外長王毅4日在廣西與越南外長裴青山舉行會談。王毅強調，要實踐真正的多邊主義，繼續在事關彼此重大利益議題上相互支持，並警惕在本區搞陣營對抗；裴青山則說，越方奉行「一個中國政策」，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏等議題上的立場，反對利用人權、民主干涉別國內政。就南海爭議，雙邊都表態要積極推動海上合作和「南海行為準則」磋商。

王毅表示，中方始終視越南為周邊外交優先方向，願同越方一道，落實好兩黨最高領導人共識，規劃好雙邊交往合作，「共同推動中越命運共同體建設紮實向前發展，不斷邁上新台階」。

去年習近平訪越，與越共中央總書記阮富仲舉行會談時，宣布兩國關係升級為「命運共同體」，並提出「六個更」，包含中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段。

王毅表示，雙方要聚焦「六個更」整體目標，攜手推進各領域合作。強化高階策略溝通，加速發展策略對接，持續擴大經貿投資、數位經濟、綠色發展、新能源、關鍵礦產等面向合作。密切人文交流。

王毅強調，雙方要實踐真正的多邊主義，繼續在事關彼此重大利益議題上相互支持。妥善管控分歧，加速推動海上合作與「南海行為準則」磋商。要警惕在本區搞陣營對抗，拼湊各種「小圈子」，破壞地區和平穩定大局。

據中方發布，裴青山首先轉達阮富仲對習近平的誠摯問候，裴青山表示，身為「鄰居、同志和兄弟」，越南支持中國發展強大，並為世界和平穩定繁榮做出更大貢獻。

裴青山表示，在習近平訪越後，越中關係進入新發展階段，正全面、廣泛、深入發展。越方始終視中國為越南對外政策的頭等優先和戰略選擇，願同中方保持密切協調，規劃高層交往，「建設好具有戰略意義的越中命運共同體」。

裴青山指出，越方奉行「一中政策」，堅定支持中方在台灣、涉疆、涉藏等議題上的立場，反對利用人權、民主干涉別國內政，將同中方加強多邊協調，維護共同利益。越方願與中方落實兩國高層共識，妥善管控分歧，積極推動海上合作和「南海行為準則」磋商，維護南海和平穩定。

據中方發布，雙方也就其他共同關心的問題交換了意見。

值得一提的是，去年習近平訪越提出中越關係升級為命運共同體的說法，引發關注。有報導指出，越南官媒越通社在發布訊息時，並未直譯習近平提出的「中越命運共同體」，而都以「未來共享共同體」（Cong dong chia se tuong lai）帶過，儼然「各自表述」。

南海 習近平 越南

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