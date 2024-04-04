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陸駐剛使館：2中國公民非洲遭持槍搶劫 其中1人不幸身亡

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸駐剛果民主共和國大使館近日指出，有2名中國公民日前在該國遭遇劫匪持槍搶劫，其中1人不幸身亡，並呼籲在當地的中國公民應加強安全防範。（中新社）
中國大陸駐剛果民主共和國大使館近日指出，有2名中國公民日前在該國遭遇劫匪持槍搶劫，其中1人不幸身亡，並呼籲在當地的中國公民應加強安全防範。（中新社）

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自中國大陸官方開始積極推動「一帶一路」後，有更多中國大陸民眾前往非洲發展，但也因此不時傳出有陸籍民眾在當地遭遇危險。中國大陸駐剛果民主共和國大使館近日指出，有2名中國公民日前在該國遭遇劫匪持槍搶劫，其中1人不幸身亡，並呼籲在當地的中國公民應加強安全防範。

據中國大陸駐剛果民主共和國大使館微信公眾號消息，當地時間3日發出通報，指出近期發生多宗重要安全事件，其中，在1日，2名中國公民在上卡坦加省利卡西市附近遭遇劫匪持槍搶劫，其中1人不幸身亡。使館於第一時間聯繫死難者家屬，積極提供領事協助，並敦促剛方盡快緝拿兇手。

該通報提醒，當前當地安全形勢複雜嚴峻，北基伍省、南基伍省、伊圖里省等地安全形勢持續惡化，剛果首都金沙薩及周邊省份形勢仍不穩定。剛果政府軍與M23在北基伍省戈馬市附近激烈交火。ADF、CODECO等非法武裝在北基伍、伊圖里等省份持續作亂。暴力衝突和武裝搶劫、綁架等事件不時發生。在剛中國公民面臨的安全風險依然較高。雨季期間，自然災害和熱帶傳染病風險亦有所提高。

此外，該通報提醒，「全體在剛中國公民堅決杜絕麻痹思想和僥倖心理，繼續密切關注當地形勢，加強安全防範。」外出時請提高警惕，同身邊親友、同事保持聯繫，發現風險事態要及時規避。地處安全形勢明顯惡化區域的中資機構，請切實採取措施，繼續以最高標準加大安保投入，壓減非必要人員，做好突發事態下調整生產經營和人員安排的應急預案。

同時，該通報呼籲，「中國公民不得前往伊圖里、北基伍、南基伍、上韋萊省等安全極高風險地區，仍處當地的中國公民和企業請盡快撤離或轉移至安全地區」，而在戈馬附近的人員請注意防範火山噴發以及火山釋放出的有毒有害氣體。

該通報還警示，非必要不前往盧阿拉巴、上加丹加、下韋萊、坦干伊加、馬涅馬、中開賽等9省。已在當地的中國公民如尚未報備，請盡快向使館進行個人信息報備。對拒不進行訊息報備，堅持前往或停留上述地區的人員，由此產生的一切後果將由其個人負責。

剛果

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