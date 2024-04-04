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王毅與寮外長會談：以新質生產力為周邊國家現代化提供新動力

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅3日在廣西與寮國黨中央政治局委員、副總理兼外長沙倫賽舉行會談。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅3日在廣西與寮國黨中央政治局委員、副總理兼外長沙倫賽舉行會談。 大陸外交部網站

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據大陸外交部網站昨深夜發布訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨3日在廣西與寮國黨中央政治局委員、副總理兼外長沙倫賽舉行會談。王毅指出，中國正加速發展新質生產力，以中國新發展為寮國等周邊國家共同現代化提供新動力。中老鐵路黃金大通道效應日益凸顯，雙方要加速區域聯通，共同擦亮這塊金字招牌。

沙倫賽則表示，寮方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方在涉港、涉疆等議題上的立場。願同中方共同落實建構老中命運共同體新版行動計劃，推動老中鐵路發揮更大經濟效應，加強能源、農業、旅遊等領域合作，共同打擊跨境犯罪。身為東協輪值主席國，將同中方密切溝通配合，攜手推動東亞合作進程。

大陸外交部日前發布，寮國外長沙賽倫、越南外長裴青山與東帝汶外長賁迪拓都於2到5日訪問中國大陸，因此王毅可望於今明兩天，再會見另兩位到訪的外長。

王毅表示，中老是肝膽相照的好同志、命運與共的好兄弟、共同發展的好夥伴，雙邊關係始終保持良好發展勢頭。兩黨兩國最高領導人去年親自簽署構建中老命運共同體新版行動計劃，為深化兩國關係注入了強勁動力，為構建人類命運共同體這一宏大進程發揮了示範作用。

他表示，今年是中寮建立全面策略夥伴關係15週年，適逢寮國擔任東協輪值主席國，雙方全方位合作迎來新機遇。中方願同寮方共同落實兩黨兩國最高領導人戰略共識，推動中寮命運共同體建設取得更多可視性成果，全力支持寮國當好東協輪值主席國，豐富中國東協命運共同體內涵，共同維護地區和平與發展大局。

王毅指出，中國正加速發展新質生產力，擴大高水準對外開放，以中國新發展為寮國等周邊國家共同現代化提供新動力。中老鐵路黃金大通道效應日益凸顯，雙方要著眼長遠發展，進一步便利口岸通關，加速區域聯通，共同擦亮這塊金字招牌。中方願同寮方加強能源等領域務實合作，協助寮國經濟社會發展。雙方要合力打擊跨境犯罪，堅決遏止賭博、電詐等違法活動。

沙倫賽表示，相信中國將透過發展新質生產力、推動中國式​​現代化而更加繁榮強盛，並將為其它發展中國家實現現代化發揮典範作用。寮國與中國命運與共、志同道合，是社會主義同志加兄弟，是具有戰略意義的命運共同體。

王毅表示，中方將積極支持寮國辦好東亞合作領導人系列會議，與各方共同推進普惠包容的區域經濟整合，把東亞打造為新一輪經濟全球化的樣板。他說，要維護東協中心地位，堅持以「東協方式」推動區域合作，排除干擾，妥善處理熱門議題，確保領導人會議圓滿成功，東亞合作取得正面成果。

訊息稱，雙方也就南海等共同關心的問題交換了意見。

東協 王毅

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