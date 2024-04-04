首位女性副主任 吳璽赴任國台辦

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中國大陸人社部昨日公告國務院任免國家工作人員，其中包括任命吳璽為國台辦副主任。吳璽是資深外交官，此前為大陸外交部領事司司長。她也是國台辦首位女性副主任，預計將分管兩岸新聞事務。

吳璽是浙江寧波人，長年在大陸外事系統工作，曾任駐澳洲使館參贊、北美大洋洲司副司長、駐美使館公使、駐紐西蘭大使，二○二一年底離任駐紐西蘭大使，返回北京任外交部領事司司長。

在陳元豐於今年三月廿七日卸任國台辦副主任後，大陸國台辦副主任僅剩潘賢掌與仇開明兩人。在吳璽上任後，將和主任宋濤組成「一正三副」格局。據悉，吳璽已於三月底至國台辦報到。

另，大陸人社部網站昨日發布的國務院任免工作人員還包括：任命徐暢為國務院參事室副主任；任命霍小光為新華通訊社副社長。免去趙冰的國務院參事室副主任職務。