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包道格：中共擬6月開三中全會

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
美國在台協會（AIT）前處長包道格稱，據他得知非正式消息，中共計劃在6月召開三中全會。（新華社資料照）
美國在台協會（AIT）前處長包道格稱，據他得知非正式消息，中共計劃在6月召開三中全會。（新華社資料照）

去年底以來，關於中共二十屆三中全會何時召開受到關注。美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處前處長、美國卡內基國際和平基金會研究員包道格日前赴北京出席「中國發展高層論壇」，近日接受自由亞洲電台訪問時稱，據他得知的非正式消息，中共計畫在六月召開已延遲數月的三中全會。近期有分析指出，三中全會遲遲未開，可能因北京正在醞釀更大幅度的改革方案。

中共改革開放以來，三中全會幾乎都會涉及改革發展或重大問題。據中共黨章，中共每年至少召開一次全會。按慣例，三中全會在中共黨代會次年十或十一月召開，而中共二十大於二○二二年十月召開，因此外界早前預期，此屆三中全會應在去年十或十一月召開。

包道格在訪問中談及「中國發展高層論壇」時稱，中國總理李強發表了類似他在「兩會」期間的談話，內容主要是為外國人量身打造。中方努力傳遞有關認知到自身經濟面臨房地產、債務與內需等挑戰的氛圍；當被問到出口成長，也展現出準備好做點什麼的樣子。

但包道格認為，中方說準備好採取行動，似乎只是準備好「承認有問題」；說有應對方式，卻未提供太多細節。而從論壇非官方環節的背景對話中得知，中國當局目前對每一項重點問題究竟該採取什麼行動仍欠缺共識，所以這是「他們（北京當局）在試水溫，看看外國人與中國人對（兩會）已討論、已決定及待辦事項反應的方式」。

中共二十大 包道格 北京

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