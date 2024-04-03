因應台海？福建首設國防動員保障隊

在近年中國大陸各省市紛掛牌成立「國防動員辦公室」、國企設立「人民武裝部」背景下，大陸對台前沿的福建昨天在漳州成立首支「國防動員專業保障隊伍」，聲稱是按照「實戰牽引、平戰結合、專業對口、按需組成」的原則組成，共計十六支保障隊、一五八○人，涉及戰場環境、海上搜救、人防工程等不同的專業類別，在台海局勢依然緊繃下，福建動作引起關注。

據中新社報導，昨天中午，漳州市國防動員專業保障隊伍成立大會暨授旗儀式在漳州市博物館門口廣場舉行，報導稱，這是福建成立的首支國防動員專業保障隊伍。漳州市長、市國防動員委員會主任魏東在授旗儀式上稱，此次十六支、一五八○人的國防動員專業保障隊伍，進一步夯實國防動員的人才保障和技術支撐，必將推動漳州市國防動員現代化建設再上新水準。

據指出，十六支保障隊包括：搶險搶修專業保障隊、海上搜救專業保障隊、醫療救護專業保障隊、心理防護專業保障隊、防化防疫專業保障隊、偽裝防護專業保障隊、消防專業保障隊、治安專業保障隊、人防工程專業保障隊、交通運輸專業保障隊、經濟動員專業保障隊、政治動員專業保障隊、戰場環境專業保障隊、通訊專業保障隊、資訊科技專業保障隊及特別勤務專業保障隊。

此前，隨著中共二十大提出「完善國防動員體制」，大陸各省市紛掛牌成立國防動員辦公室，部分在當地既有的人民防空辦公室基礎上組建，以加強國防動員和後備力量建設。

二○二二年十二月掛牌的福建省國防動員辦公室，就屬大陸首批，而後北京、上海、山東、武漢、湖南、四川、湖北、內蒙古、西藏等地陸續成立。

去年上半年，福建廈門還曾公布千餘個防空洞疏散點，推廣「防空洞導航」並擴大辦理防空演習，亦受關注。而去年十月起，大陸國企設立「人民武裝部」趨勢明顯，也引起揣測。