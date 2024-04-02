延宕多時 包道格：中共計劃6月召開三中全會

去年底以來，關於中共二十屆三中全會何時召開的議題就受到外界高度關注。美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格日前赴北京出席「中國發展高層論壇」，他近日接受自由亞洲電台訪問時稱，據他得知的非正式消息，中共計劃在6月召開已延遲數月的三中全會。曾有分析指，三中全會遲遲未開，可能因北京正在醞釀更大幅的改革方案。

目前擔任華盛頓智庫 「卡內基國際和平基金會」亞洲項目資深研究員的包道格表示，中方總是在前述這場論壇上談「兩會」 結果，但不會擺明著說，而是講「這是我們目前的狀況，而這些是我們打算做的」。

中國總理李強發表了類似他在「兩會」 期間的談話，內容主要是為外國人量身打造。不過，中方努力傳遞有關認知到自身經濟面臨房地產、債務與內需等挑戰的氛圍；當被問到出口成長時，也展現出準備好做點什麼的樣子。

包道格說，今年，中方在說準備好採取行動，但似乎只是準備好「承認有問題」；說有應對方式，卻未提供太多細節，或說明打算如何解決這些問題。而從論壇非官方環節的背景對話中得知，中國當局目前對每一項重點問題究竟該採取什麼行動仍欠缺共識，所以這是「他們（中國）在試水溫，看看外國人與中國人對（兩會）已討論、已決定及待辦事項反應的方式。」

另，包道格特別提到已延遲多時未開的三中全會消息。他強調，這並非官方正式消息，還有可能改變。據他所知，「他們（中方）計劃6月召開已延遲數月的『三中全會』」。中方希望從現在到6月間，能有更多關於該如何解決中國當前部分挑戰的細節。

自中共改革開放以來，三中全會幾乎都會涉及改革發展或重大問題。根據中共黨章規定，中共每年至少召開一次全會。按過去慣例，三中全會在中共黨代會次年10月或11月召開。中共二十大於2022年10月召開，因此外界早前預期，此屆三中全會應在去年10月或11月召開。

先前雖然一直有諸多關於三中全會何時召開的傳聞，但中共方面迄今都尚未正式宣布相關訊息。對此，有分析認為，除人事議題外，可能因還涉及有重大改革措施尚未最終拍板。

BBC中文網日前報導，三中全會遲未召開，或正如習近平所指的「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」，三中全會可能正醞釀更大幅的改革方案。