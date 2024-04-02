延宕多時 包道格：中共計劃6月召開三中全會
去年底以來，關於中共二十屆三中全會何時召開的議題就受到外界高度關注。美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格日前赴北京出席「中國發展高層論壇」，他近日接受自由亞洲電台訪問時稱，據他得知的非正式消息，中共計劃在6月召開已延遲數月的三中全會。曾有分析指，三中全會遲遲未開，可能因北京正在醞釀更大幅的改革方案。
目前擔任華盛頓智庫 「卡內基國際和平基金會」亞洲項目資深研究員的包道格表示，中方總是在前述這場論壇上談「兩會」 結果，但不會擺明著說，而是講「這是我們目前的狀況，而這些是我們打算做的」。
中國總理李強發表了類似他在「兩會」 期間的談話，內容主要是為外國人量身打造。不過，中方努力傳遞有關認知到自身經濟面臨房地產、債務與內需等挑戰的氛圍；當被問到出口成長時，也展現出準備好做點什麼的樣子。
包道格說，今年，中方在說準備好採取行動，但似乎只是準備好「承認有問題」；說有應對方式，卻未提供太多細節，或說明打算如何解決這些問題。而從論壇非官方環節的背景對話中得知，中國當局目前對每一項重點問題究竟該採取什麼行動仍欠缺共識，所以這是「他們（中國）在試水溫，看看外國人與中國人對（兩會）已討論、已決定及待辦事項反應的方式。」
另，包道格特別提到已延遲多時未開的三中全會消息。他強調，這並非官方正式消息，還有可能改變。據他所知，「他們（中方）計劃6月召開已延遲數月的『三中全會』」。中方希望從現在到6月間，能有更多關於該如何解決中國當前部分挑戰的細節。
自中共改革開放以來，三中全會幾乎都會涉及改革發展或重大問題。根據中共黨章規定，中共每年至少召開一次全會。按過去慣例，三中全會在中共黨代會次年10月或11月召開。中共二十大於2022年10月召開，因此外界早前預期，此屆三中全會應在去年10月或11月召開。
先前雖然一直有諸多關於三中全會何時召開的傳聞，但中共方面迄今都尚未正式宣布相關訊息。對此，有分析認為，除人事議題外，可能因還涉及有重大改革措施尚未最終拍板。
BBC中文網日前報導，三中全會遲未召開，或正如習近平所指的「正在謀劃和實施一系列全面深化改革重大舉措」，三中全會可能正醞釀更大幅的改革方案。
中經總網近期則引述新經濟智庫國研新經濟研究院創始院長朱克力的文章指，雖然目前未有明確直接指向今年內將召開的二十屆三中全會，但結合近年政策走向及改革節奏，不難理解「全面深化改革」將是三中全會的核心議題之一。
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