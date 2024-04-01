中共解放軍明起在中緬邊境舉行實彈演習

中國大陸軍方將從2日起，在中緬邊境中國一側舉行聯合實兵實彈演習。

中共解放軍南部戰區在微信公眾號發布來自德宏州人民政府網的公告稱，解放軍某部定於4月2日上午8時至3日傍晚6時，在中緬邊境中國一側舉行聯合實兵實彈演習，並呼籲進入該地區的車輛和人員服從交通管制。

演習區域為雲南盈江縣昔馬鎮團結村附近地域、盈江縣弄璋鎮古裡卡村附近地域、雲南隴川縣隴把鎮墨窩村附近地域，以及隴川縣隴把鎮拉線分場三隊附近地域。

公告強調，演習期間嚴禁無關人員擅自進入演習警戒區，嚴禁各類飛行器進入演習空域，嚴禁私自拍攝部隊行動情況，嚴禁擅自通過各類媒體平傳台播任何演習有關信息。

大陸軍方去年11月在緬甸北部戰事激烈進行之際，於中緬邊境中國一側舉行實戰化演訓。在這之前，有百多輛從中國進入緬甸的貨車車隊被燒燬。

與此同時，中國希望打擊緬北電信詐騙組織，但目前官方層面，中緬政府已達成合作。中國警方對明學昌家族發出通緝後，緬甸政府提供了合作，將明學昌家族核心成員移交給中國。後來，緬北四大家族瓦解。